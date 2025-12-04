Suscribirse

El precio del dólar terminó a la baja, pero con poco movimiento: valor oficial del 4 de diciembre

La moneda fluctuó a la baja durante la jornada.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Esta es la fluctuación del dólar al cierre.

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio relativamente estable. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, impactando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 4 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.799, lo que significó una reducción de $ 1 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.780.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 37, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.762.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.804, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.721. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.757.

Contexto: “Gobierno quiere repetir un alza del salario mínimo que haría más difícil bajar tasas de interés”: Leonardo Villar

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.318 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 704,96.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues tiene una variación de 0,14 % llegando a las 98,930 unidades.

Dólar dólares
Así cerró la divisa en el mercado spot.

La presidenta de México se reunirá con Trump antes del sorteo del Mundial 2026 en EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que se reunirá en Washington por separado con sus pares de Canadá y Estados Unidos, Mark Carney y Donald Trump, respectivamente, antes del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 el viernes.

Sheinbaum detalló en rueda de prensa que conversará con Trump en una “pequeña reunión” sobre el comercio entre ambos países y sostendrá “otra” plática con Carney.

El sorteo ocurre en momentos de tensión entre los tres países socios en el T-MEC debido a las amenazas arancelarias de Trump.

Contexto: Acoplásticos prevé que la industria plástica crecerá en producción y exportaciones y plantea retos para 2026

El tratado comercial de Norteamérica “es muy importante para los tres países (...), es la garantía de la competitividad de esta región”, afirmó la mandataria.

El miércoles, Sheinbaum se refirió al sorteo como una oportunidad para mostrar que el pacto comercial entre los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 “sigue adelante”. Este jueves descartó en su habitual conferencia de prensa que “termina el tratado el próximo año”.

En septiembre, los tres países iniciaron una fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero próximo.

La presidenta mexicana aseguró que culminó la revisión de 54 “barreras no arancelarias” que Trump reclama a México.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y estrenará un formato inédito con 48 selecciones participantes.

Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado convencer al magnate republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80 % tienen como destino Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump se reunirán.

A cambio, su gobierno ha desplegado militares en la frontera compartida y ha multiplicado las detenciones para frenar el tráfico de drogas al país vecino.

Sin embargo, exportaciones clave para la economía mexicana como las de la industria automotriz y la siderúrgica, sufren los efectos de los gravámenes fijados por el republicano.

Sheinbaum subrayó que México tiene “una de las mejores posiciones” en el mundo frente a los aranceles, pero expuso su interés en “avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio”.

