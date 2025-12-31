Economía

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

El Ministerio de Salud se pronunció y reveló los aumentos que se han dado.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 5:31 p. m.
Estas son las cifras del Ministerio de Salud.
Estas son las cifras del Ministerio de Salud. Foto: Getty Images

Recientemente, se conoció el aumento oficial que hizo el Gobierno nacional a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado. La decisión se enmarca en la necesidad de un mayor financiamiento para el sistema de cara al nuevo año.

El Ministerio de Salud se pronunció tras el ajuste, asegurando que el actual Gobierno ha hecho “el incremento del presupuesto para la salud más alto en los últimos 20 años y con esto ha disminuido la brecha social en salud“.

Estas son las cifras del Ministerio de Salud.
Estas son las cifras del Ministerio de Salud. Foto: Guillermo Torres

Indicó que entre 2022 y 2026 se incrementó de manera significativa el Presupuesto General de la Nación destinado a la salud y se garantizó un crecimiento real de la UPC.

Este aumento tiene como propósito cerrar las brechas sociales que gobiernos anteriores ampliaron sin implementar programas ni realizar las inversiones necesarias para superarlas.

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

Entre las cifras que dio la cartera, detalló que entre 2022 y 2026 el Presupuesto General de la Nación asignado al sector salud, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, registró un crecimiento real del 51,4 %, lo que equivale a 25 billones de pesos adicionales; esto corresponde a 1,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) destinados a la salud.

El principal -y más grande- hospital público del suroccidente de Colombia resiste con poco espacio en sus camas UCI para atender el alto número de pacientes covid que necesitan ventilación mecánica.
Estas son las cifras del Ministerio de Salud. Foto: Daniel Jaramillo

“Estas cifras están expresadas a precios constantes de 2025, lo que significa que ya descuentan la inflación y permiten una comparación real entre los recursos asignados en cada vigencia”, indicó la cartera.

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Adicionalmente, detalló que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha presentado un crecimiento real acumulado del 30,4 % entre 2022 y 2026, lo que representa cerca de 22,9 billones de pesos adicionales y un incremento equivalente a 1,3 puntos del PIB.

Dicho incremento, según el Ministerio, representa un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno nacional para garantizar la financiación del sistema de salud y la atención a la población.

Estas son las cifras del Ministerio de Salud.
Estas son las cifras del Ministerio de Salud. Foto: Diana Rey

Noticias Destacadas