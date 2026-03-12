Junta de Ecopetrol inicia evaluación sobre continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera

Como corresponde al gobierno corporativo de una empresa como Ecopetrol, que cotiza en bolsa y tiene el deber de ser transparente con los accionistas y el mercado en general, la junta directiva de la petrolera, que es controlada por el Estado, se pronunció sobre la imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra Ricardo Roa, presidente de la compañía.

El pronunciamiento lo hizo a través de la Superintendencia Financiera, pasadas las 11 de la noche del miércoles 11 de marzo, luego de que se conociera la decisión, sustentada en el presunto delito de tráfico de influencias en beneficio de terceros vinculados al sector petrolero.

En el documento, el equipo directivo de Ecopetrol, si bien señala que una imputación no equivale a una condena, por lo tanto, “no desvirtúa su presunción de inocencia”, anuncia que hará una revisión rigurosa, objetiva y documentada del asunto.

“En la legislación colombiana, la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa”, sostuvo la junta directiva.

Respetarán la presunción de inocencia

En consecuencia, el que es el máximo órgano de administración y dirección de Ecopetrol manifestó que “respetará la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”.

Sin embargo, ante los hechos ocurridos luego de la diligencia que adelantó el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, los integrantes de la junta, que se reunieron en sesión universal (es decir, sin convocatoria previa), anunciaron lo que harán a continuación.

En primer lugar, afirman que seguirán actuando conforme a lo que indican los protocolos establecidos en estos casos: “con la debida diligencia, para realizar una evaluación rigurosa y objetiva”.

Evaluarán la conveniencia o no de su continuidad en el cargo

Según el pronunciamiento de la junta directiva de Ecopetrol, ya han recibido información completa y oportuna, de parte de la administración, lo que han complementado con documentación solicitada a firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional.

Por ello, no solo anuncian que continuarán en el seguimiento, de manera que lleguen a establecer los efectos que podría tener sobre la compañía la situación de su presidente. “La Junta Directiva hará seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación del presidente sobre los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de este con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”, afirma la junta en el pronunciamiento.

De acuerdo con lo manifestado a través de la Superfinanciera, reiteran su compromiso de “garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”.