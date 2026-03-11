Judicial

Defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, pidió no avalar la imputación de cargos. “Tiene muchos vacíos”

Roa fue señalado de mover influencias para resultar beneficiado en la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 11:47 a. m.
La Fiscalía General le imputó el delito de tráfico de influencias a Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en Bogotá.
Por considerar que no tuvo claridad y que existen una serie de vacíos en los hechos jurídicamente relevantes, el abogado Juan David León, quien representa al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le pidió al juez que no avale la imputación de cargos que hizo este miércoles la Fiscalía General.

En una extensa intervención, que se dividió en dos partes, el jurista manifestó que no es claro cómo fue el tráfico de influencias que ejerció, supuestamente, Roa para beneficiar a un empresario del sector de los hidrocarburos.

Ni mucho menos en qué condición lo hizo, puesto que se mencionó que había sido como integrante de la junta directiva de Jocol -cargo en el que estuvo entre el hasta el 24 de septiembre de 2025- y en otros apartes que las acciones las ejecutó siendo presidente de Ecopetrol.

En otro de los apartes, aseveró, la Fiscalía General no señaló cómo le dio las órdenes al presidente de Hocol, Lis Enrique Rojas para que direccionara el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa Gaxi ESP S.A.S., representada por Mancera.

Finalmente, el apoderado de Roa indicó que tampoco se evidenció cómo fue el “acuerdo criminal” que le permitió la compra del apartamento a un supuesto bajo precio.

“No se cumplen los requisitos”, manifestó el jurista. “Los hechos que hoy nos delimite la Fiscalía rigen para todo el proceso, por tal razón le solicito su Señoría, que aprovechando las facultades usted pueda llegar a sugerirle a la Fiscalía General, en caso tal, realizar las revalorizaciones; o, en su defcto me parecería lo más correcto, no le imparta legalidad a la audiencia de imputación por existir unos vacíos conceptuales importantes”, explicó León.

El juez manifestó que debido a la cantidad de solicitudes de aclaración presentadas y las otras peticiones se debe tomar un tiempo para estudiar el caso.

En las próximas horas resolverá cada una de las solidefectocutudes planteadas en la audiencia que ya se ha extendido por tres horas.