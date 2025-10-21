Un proyecto de legislativo de grueso calibre, tan espinoso como el de la ley de financiamiento que también se alista para entrar a la lupa del Congreso de la República, saldrá al ruedo este martes 21 de octubre, pese a que se creía que ya estaba engabetado, teniendo en cuenta que el año está en la recta final y, además, los parlamentarios entraron ya en modo ‘campaña electoral’.

Se trata de la ley de tarifas de energía, titulada “Regulación justa y democratización del sector energético”, cuya radicación estaba prevista para agosto, pero la fuerte resistencia de los gremios, que vieron una serie de inconsistencias en el documento en borrador destapado en junio, retrasó el proceso.

Ahora, según conoció SEMANA, será radicado por el ministro Edwin Palma, con 14 artículos, varios de los cuales tienen ajustes en comparación con el texto preliminar divulgado hace 4 meses.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía | Foto: presidencia

La promesa de campaña de Petro

Eso si, se mantiene la idea de aliviar el costo del servicio para los usuarios, luego de tres años del gobierno de Gustavo Petro, quien prometió en campaña bajar las tarifas de energía a costa de lo que fuera, pero que ninguno de los dos ministros de minas anteriores: Irene Vélez y Andrés Camacho, pudieron materializar. En la actualidad, pese a la expedición de algunos decretos, los usuarios, principalmente los de la región Caribe, dicen que aún no perciban beneficios en la factura de la luz.

De acuerdo con el documento conocido por este medio, el proyecto de ley de tarifas de energía modifica varios tópicos de la estructura regulatoria del sector energético, tratando de solucionar problemas como: “la asignación ineficiente de subsidios; los cobros ajenos al consumo de energía; la alta carga tarifaria que soportan los usuarios del servicio de energía eléctrica, y la ineficiencia en los mecanismos de respaldo y confiabilidad del sistema eléctrico”, entre otros que señala la propuesta legislativa.

Subsidios de energía. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

¿Qué quedó en el articulado?

Así las cosas, y tras la dura batalla que ha habido, previo a la definición del contenido final del proyecto de ley, esto es lo que contiene: