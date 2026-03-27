Dólar amanece más caro este viernes: así se mueve la moneda este 27 de marzo

El dólar inició la cotización de este 27 de marzo en un precio de $3.684, lo que significó un alza de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.675.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.695. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.673. El precio promedio es de $3.681.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 115,25 millones, registrando además un volumen promedio de 526,25 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 %, llegando a las 99,762 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

China abre investigaciones en respuesta a acciones comerciales de Estados Unidos

China anunció el viernes haber iniciado dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos, en respuesta a procedimientos abiertos por Washington contra Pekín, especialmente por sospechas de trabajo forzoso.

Las nuevas investigaciones chinas se centran en presuntas perturbaciones de las cadenas de suministro mundiales y en el comercio de productos de la economía verde, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

Este tipo de investigaciones puede ser el paso previo a medidas de represalia comercial, como la imposición de aranceles.

Las mismas se llevan a cabo “en respuesta a dos investigaciones estadounidenses contra China en virtud de la sección 301”, indicó, en referencia a un mecanismo estadounidense de aranceles punitivos.

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En las últimas semanas, Estados Unidos anunció investigaciones comerciales dirigidas contra decenas de países, entre ellos China, en nombre de la lucha contra las sobrecapacidades y el “trabajo forzoso”. Pekín las calificó de “manipulación política”.

El Ministerio de Comercio chino “tomará las medidas necesarias en función de los resultados de las investigaciones y defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos”, declaró su portavoz.

China abre investigaciones en respuesta a acciones comerciales de Estados Unidos Foto: 123 RF

Las dos investigaciones deberían “concluir en un plazo de seis meses”, aunque podrán prorrogarse tres meses más, añadió.

La Casa Blanca anunció que Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo, visita que fue aplazada varias semanas debido a la guerra en Oriente Medio.