Con una junta dividida en medio de las fuertes tensiones alrededor de la situación jurídica de Ricardo Roa y su continuidad en el cargo, el presidente de Ecopetrol dio por iniciada la asamblea ordinaria de accionistas 2026.

En el arranque, fue certificada la participación de los tenedores de títulos, pues se requiere un 50 % más 1, para tener posibilidad de tomar decisiones.

Fue certificado un quórum de 97,01 %, teniendo en cuenta que solo con la asistencia del gobierno, se logra la mayoría, ya que la empresa petrolera es controlada por el Estado.

A medida que evolucionaba el evento, Roa iba hablando despacio, entregando datos, con los cuales, buscaba evidenciar los cambios que ha tenido la compañía más grande del país, durante estos últimos años, y, principalmente, en la vigencia 2025, que es el motivo principal a abordar en la agenda de la asamblea de accionistas.

Quizás intuía ya que la situación cada vez se iba a poner más tensa. Las primeras intervenciones de los accionistas minoritarios o de sus representantes, se refirieron al caso de Roa ante los estrados judiciales, por lo cual, pedían su renuncia, para lo cual, solicitaban el cambio del orden del día. El objetivo era precisamente que se incluyera como punto en la agenda de la jornada, los temas relacionados con los cargos que le han sido imputados a Roa.

Accionistas minoritarios de Ecopetrol pidieron cambiar el orden del día para incluir en la agenda el caso de Ricardo Roa, imputado por tráfico de influencias. Foto: Ecopetrol / Youtube

Ello, además, sumado al hecho de que, a juicio de los participantes, no se han logrado los resultados esperados apara una empresa que es la más grande del país.

Pero también pusieron en el debate que el principal negocio de Ecopetrol sigue siendo el petróleo, y la mayoría de la junta actual está en contra de este.

En las intervenciones, algunos accionistas minoritarios ponían de presente la imputación de cargo por tráfico de influencias.

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