Economía

MinHacienda habla del nuevo impuesto al 5X1.000 y da calma a muchos: esto pasará con la medida

Esto fue lo que dijo el directivo de la cartera, y que aportó mayor claridad a la polémica medida.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 1:56 p. m.
Nuevo Ministro de Hacienda Germán Ávila
Nuevo Ministro de Hacienda Germán Ávila Foto: Juan Carlos Sierra

Hace algunas horas, el Gobierno Nacional dejó en firme la declaratoria de la emergencia económica, que trae consigo una serie de medidas tributarias que buscarían recaudar unos $16 billones de pesos con el fin de cubrir el déficit fiscal que se ha extendido desde hace varios años.

Son varios los impuestos anunciados en el decreto, que fue sancionado por el presidente Gustavo Petro y que implicarían una nueva carga tributaria para miles de colombianos.

No
Esto se sabe del decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

Entre estos se encuentra el impuesto al patrimonio, impuestos a vinos y cigarrillos, e incluso un impuesto que aumentaría el 4X1.000 al 5X1.000.

Este último es uno de los que más ha causado polémica, pues muchos aseguran que la iniciativa del Gobierno Petro en campaña era la de eliminarlo, siendo la decisión una contradicción a lo que prometían antes de ser Gobierno.

Durante la mañana de este 23 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció al respecto durante una entrevista en La W. Se refirió concretamente al impuesto mencionado, dando un mensaje de calma.

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció frente a la situación. Foto: Colprensa

“Reitero, no está considerado ni el Gobierno ha considerado establecer impuestos del 5X1.000″, indicó el directivo de la cartera de Hacienda.

Con la declaración, muchos se preguntan si realmente se dará un cambio en este impuesto, que se creó como un impuesto de emergencia, pero que desde algunos gobiernos atrás se convirtió en un tributo fijo que deben pagar los colombianos en cada transacción que hagan en el sistema financiero.

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Es importante tener en cuenta que el documento firmado por el Gobierno Petro es apenas la declaración de emergencia, que tendrá una vigencia de 30 días.

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.
Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno. Foto: Presidencia

El paso siguiente para que los impuestos entren en vigencia es que el Gobierno firme decreto por decreto de cada impuesto, o de otro lado un paquete de impuestos. Apenas se conoce el primer borrador de dicho decreto.

