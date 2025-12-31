Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Vicky Dávila, aspirante presidencial y periodista, reaccionó al alza del salario mínimo decretado por el presidente, Gustavo Petro. “Como presidente no les quitaré a los trabajadores lo que han ganado. No. El aumento del 23.7% en el salario mínimo revolucionó al país, casi 3 millones de trabajadores están felices. También sus familias. Mientras tanto, empresarios, gremios y técnicos están escandalizados. Por ejemplo, estuve conversando con personas que se dedican al servicio doméstico y aún siendo de la oposición están agradecidas. Sí, me dijeron que por fin un presidente pensó en los pobres y no en los ricos. Que Petro la embarra mucho, pero que esto le salió bien y muchas cosas más”, señaló Dávila.

“Piensen a qué trabajador hoy le podemos decir que está mal que gane más. A ninguno. En solo unos días los trabajadores de salario mínimo tendrán más dinero en el bolsillo y eso no se lo quita nadie a este gobierno, sin importar sus intenciones verdaderas, los efectos dañinos. Por eso, como presidente, me dedicaré a que las empresas sean más productivas, a dar incentivos y estabilidad jurídica a cambio de la creación de trabajo formal”, agregó la candidata presidencial.

“Volverá la confianza para que los empresarios se inviertan. La economía tiene que crecer de la mano del petróleo, del carbón, del gas, la industria energética, la minería, las obras de infraestructura, la construcción de vivienda, el agro, el turismo y el comercio. La solución no es quitarle al asalariado. La solución es que las empresas sean más productivas. Los técnicos dicen que es irresponsable, que colapsará la economía de aquí se quebrarán las empresas muy pequeñas, que gana la informalidad y se disparará la inflación”, acentuó.

“Sí, pero a nadie le importa eso hoy porque habrá más dinero para llevar comida a la casa. O quizás para lograr algo que soñaron. Seamos realistas, de aquí a las elecciones no va a pasar nada catastrófico. Los efectos le llegarán al siguiente gobierno y las flores serán para Petro y Cepeda, el heredero. Los empresarios, claro que están preocupados y las redes ya sacaron los videos de Chávez cuando hizo lo mismo en Venezuela, entonces subió el 30% del salario. Primero lo aplaudieron, luego lo lloraron”, agregó Dávila.

“El antídoto es ganar las elecciones. y no ponernos en contra de los trabajadores, así no vamos a llegar a ningún 7 de agosto”, puntualizó.

El presidente Gustavo Petro anunció un aumento histórico del 23,7 % para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo. El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16 %). Con el aumento del 23,7 % y el subsidio de transporte, el salario mensual pasará de $1.623.500 (422,2 dólares) a $2.000.000 (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026.

En Colombia se estima una inflación en torno al 4 % para el año entrante, según el Banco de la República. Cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 % y 2,7 % hacia final de año. La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días, ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo por la salud fiscal del país.

El incremento generó gran controversia. Por un lado, están quienes aplauden un aumento de tal magnitud y, por otro, quienes se preocupan porque las empresas podrían incurrir en despidos, dado el valor que representará cada trabajador, y porque medidas “populistas”, como indicó la Andi, ad portas de las elecciones presidenciales en Colombia, podrían dejar al país sumido en una crisis económica que ahora mismo no se ve, como ocurrió en Venezuela.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.