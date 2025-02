¿Cuándo se puede aplicar el incremento de un arriendo?

Según la legislación colombiana, los arrendadores no pueden aumentar el precio del arriendo de manera arbitraria ni en cualquier momento del contrato.

Esto significa que, si se firmó un contrato de arrendamiento por un año, el arrendador podrá solicitar un incremento del arriendo solo cuando finalice dicho año. Es importante señalar que la Ley 820 de 2003 establece que, si no se pacta un plazo determinado, el contrato se entenderá renovado tácitamente por el mismo plazo de tiempo, con lo que el incremento se podrá aplicar igualmente al cumplir el primer ciclo anual de arrendamiento.

Este índice refleja el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en la economía nacional. Según la ley, el ajuste en el arriendo no puede superar el porcentaje de la inflación registrada en el año inmediatamente anterior.

Esto significa que el arrendador no puede realizar un incremento libre o desmedido, ya que debe estar limitado a lo que establezca el IPC. Cada año, el Dane publica los resultados del IPC, y a partir de esta cifra, se determinará el porcentaje máximo de incremento que puede aplicar el arrendador sobre el valor del arriendo.

Si no se realiza esta notificación o el incremento no se ajusta a lo dispuesto por la ley, el arrendatario puede impugnar el aumento ante las autoridades competentes. Además, si el incremento no respeta los términos establecidos en el contrato o las normativas legales, el arrendador podría ser sancionado.