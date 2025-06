Estos son los empleados que no recibirán la prima de servicios de junio

Esta se entrega en dos partes: la primera en junio y la segunda en diciembre, cada una correspondiente a 15 días de salario por semestre trabajado. Sin embargo, no todos los trabajadores tienen derecho a recibirla.

Por medio del Ministerio de Trabajo se puede conocer los trabajadores que no cuentan con este beneficio debido a sus condiciones laborales.

¿Quiénes no recibirán este pago?

1. Trabajadores informales

Como no existe una relación laboral reconocida legalmente, los empleadores no están obligados a pagar esta prestación.

2. Contratistas independientes

Quienes prestan servicios por contrato de prestación (freelancers o contratistas independientes) tampoco tienen derecho a la prima, ya que esta figura no se considera una relación laboral formal sino comercial.

Aunque muchas veces cumplen horarios fijos y trabajan bajo supervisión, legalmente no tienen derecho a prestaciones sociales como prima, cesantías o vacaciones.

3. Trabajadores que no cumplieron el tiempo mínimo

No obstante, si alguien empezó labores después del 15 de junio o fue desvinculado recientemente, podría no recibir nada este mes, sino que le liquidarán la prima proporcional junto con el fin del contrato.

4. Empleados públicos con contratos por prestación de servicios

Algunos empleados públicos, especialmente aquellos que trabajan por contratos de prestación de servicios, tampoco tienen derecho a prima. No obstante, quienes tienen nombramiento en carrera administrativa o provisional sí la reciben. La diferencia está en el tipo de vínculo contractual con el Estado.

5. Personas con contratos suspendidos

Los empleados a quienes se les haya suspendido el contrato de trabajo (por ejemplo, por licencias no remuneradas, cierres temporales o incapacidad sin cobertura de EPS) durante un período significativo del semestre podrían ver reducida su prima o no recibirla si no acumularon días laborados suficientes.