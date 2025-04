¿Se pueden perder las vacaciones laborales si no son tomadas a tiempo?

Sin embargo, muchas personas se preguntan si pueden perder esos días de descanso si no los toman dentro de cierto plazo.

¿Qué dice la ley?

¿Se pueden acumular las vacaciones?

Sí, pero con limitaciones. Aunque las vacaciones no se pierden, la ley también señala que deben disfrutarse en el año inmediatamente posterior al cumplimiento del tiempo laborado.

No obstante, pueden acumularse hasta por dos años consecutivos con acuerdo entre las partes. En casos excepcionales (como necesidades del servicio o por razones personales justificadas), este tiempo puede extenderse un poco más, pero siempre debe constar por escrito.

Es decir, si un empleado no toma sus vacaciones en el año siguiente a haberlas causado y no hay un acuerdo que permita la acumulación, el empleador estaría incumpliendo la ley laboral. Esto puede generar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.

¿Qué pasa si no las toma?

Las vacaciones no se pierden automáticamente, pero hay un riesgo para el trabajador si no se hace un seguimiento adecuado. Si el trabajador renuncia o es despedido, el empleador está obligado a pagar el valor correspondiente a las vacaciones no disfrutadas (conocido como compensación en dinero).