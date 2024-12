¿ Las fábricas e industria tendrán que acreditar protocolos de bioseguridad?

Definitivamente sí. Tal vez se va a profundizar aún más la diferencia entre empresas informales y las formales que, además, pueden acreditar protocolos de salud, bioseguridad, seguridad en el trabajo, elementos de protección, etc.

¿ Negocios de seguros de salud y vida se ajustarán a la nueva realidad?

Lo que hemos analizado en ACTactuarios es que la pandemia no va a tener una incidencia significativa en los seguros de vida. Me explico: el aumento en las muertes por causa de la covid-19 no alcanzará a afectar la mortalidad general del país y mucho menos la mortalidad de los asegurados, pues el incremento en muertes por pandemia alcanza incluso a ser compensado por la disminución de accidentes de tránsito, accidentes en el trabajo y enfermedad general en estos tiempos de desaceleración de la actividad económica.

En salud va a darse una paradoja, pues las aseguradoras van a tener recursos para pagar los tratamientos, pero las clínicas van a estar colapsadas y no van a poder atender a todos los pacientes. En consecuencia, los seguros de salud tienen un espacio para innovar.