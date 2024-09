Presupuesto 2025: ¿un sueño de una noche de verano?

Los presupuestos en general son aspiracionales, pero es prudente que guarden estrecha relación con la realidad. Lo que no pueden ser, bajo el riesgo de estrellarse de frente con los hechos, es un compendio de cuentas alegres. El Presupuesto General de la Nación para el 2025, más que aspiracional, pareciera ser el sueño de una noche de verano.

Por el lado de los egresos, las estimaciones presupuestales pecan por optimismo. De los 523 billones, el 62 % (327 billones) son gastos de funcionamiento, un rubro que en un 92 %, según el Ministro de Hacienda, es inflexible. De hecho, en el 2025 los gastos de financiamiento van a aumentar de 100 billones a 129 billones. Lo que uno no se explica es porque no barajan ministerios tan inútiles y redundantes como pueden ser el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Deportes, al igual que múltiples institutos descentralizados y embajadas innecesarias, entidades burocratizadas que aparte de generar cuantiosos gastos, no aportan al bienestar de la nación. En el 2025 proyectan reducir los gastos de inversión en 36 billones. Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, las consecuencias de los recortes en inversión son: menor demanda agregada e inversión privada, menos proyectos de alto impacto, y menos perspectivas de crecimiento a largo plazo. A los dos principales motores de la reactivación: la agricultura y la vivienda, les rebajan la inversión en un 45 % y en un 11 %, respectivamente.