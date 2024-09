¿Si el dinero creciera en los árboles?

Que el dinero crezca en los árboles, por supuesto, es una hipótesis absurda, pero no necesariamente alejada del todo de la realidad. No es tan alejada de la realidad ya que los billetes son hechos de papel que viene de la madera de los árboles. Es decir, que sí se podría argumentar que el dinero, de alguna forma, crece en los árboles.

Los regímenes populistas, indistintamente sean de derecha o de izquierda, suelen tener una idea equivocada del papel del dinero en la economía y creen sinceramente que la emisión de billetes —por supuesto sin ningún respaldo— puede conducir a la riqueza y prosperidad de una nación. Su profunda ignorancia en los temas económicos no les permite entender que una emisión de billetes, sin un respaldo equivalente en reservas o crecimiento económico, no solo envilece la moneda ya existente, sino que conlleva en parte a un encarecimiento del crédito tanto público como privado, pero principalmente a una inflación muy compleja de administrar y mucho menos controlar. Nada más grave para una nación que se pierda la confianza en su moneda. Como bien los señalaba el historiador Niall Ferguson: “La moneda no es metal…es confianza inscrita”.