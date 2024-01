Adiós a una leyenda: esta fue la exitosa carrera de Julio Sánchez Vanegas

“Fue uno de los pioneros de la industria de la televisión en Colombia. A lo largo de su vida hizo grandes aportes a nuestro medio. Hizo lo que quiso, siempre cosas positivas, en el país. Y les deja un legado muy grande a los comunicadores nacionales y debo decir que fue mi gran jefe porque me dio la oportunidad de salir por primera vez en la radio capitalina. Me abrió el micrófono y me dio la oportunidad”, recordó Jorge Barón.