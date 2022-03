La Otra Pandemia, el libro que destaparía escándalos de corrupción en el sistema de salud

SEMANA: ¿Cuál es la información que plasma en el libro?

Alfredo Serrano: Es un reportaje periodístico, todo lo que está escrito tiene fundamentos. Yo no escribo ficción, me dedico a escribir hechos de la vida real.SEMANA: ¿Y qué fue lo que encontró?A.S.: En mi investigación encontré que lo que hay realmente en disputa con los dineros billonarios de la salud en Colombia es una pelea de gánsteres.

SEMANA: ¿Quiénes son esos gánsteres?

A.S.: Hay una grabación que fue conocida el sábado 30 de enero de 2021, en plena pandemia. Una conversación del 6 de junio de 2017 entre el exdirector de Cafesalud Guillermo Grosso, hoy preso en la cárcel La Picota, con el actual superintendente nacional de salud, el señor Fabio Aristizábal.

SEMANA: Quien para esa época no era superintendente…

A.S.: En la época de la conversación no era superintendente, pero formaba parte de los que manejan la salud en Colombia.

SEMANA: ¿Y qué dice el audio?

A.S.: Fabio Aristizábal llama a Guillermo Grosso como “mi gran amigo, el gurú al que yo me comunico cada vez que tengo algunas dudas sobre el tema de la salud en Colombia”. Entre otras cosas, dicen ellos que conocen quiénes son los bandidos que manejan la salud. Entonces, si el actual superintendente conoce a los bandidos que manejan la salud, por qué no los denuncia si él es el mayor doliente. Esto es como si el director de la Policía sabe quiénes son los líderes del microtráfico en Bogotá y no los captura.

SEMANA: Según usted, ¿el superintendente no está luchando contra este flagelo?

A.S.: Fabio Aristizábal se escuda en esas intervenciones que les hace a las EPS. Cuando las interviene, les adjudica una especie de gerente llamado agente liquidador para tratar de sanearlas. En los últimos tres años se han liquidado 14 EPS en Colombia. Hay una cosa que es bien interesante. Esas intervenciones las hace la Superintendencia Nacional de Salud con todas las herramientas que le confiere el Estado para salvar a las EPS, no para liquidarlas. Cómo le parece que han llegado 13 EPS a este quirófano y las 13 han muerto, es decir, no salvan a ninguna. El tema del manejo de la salud en Colombia es grave y hay mafias como en todos los sistemas, pero es difícil hallar rastro y penetrar esta información. Veedores nacionales, ciudadanos y trabajadores del sistema han aportado para tratar de acercarnos a la realidad y lo que yo hago es dar un grito. El libro La otra pandemia en Colombia es un grito hacia las autoridades en el país. Aquí hay unos intereses económicos muy grandes y de quitarles a unos para darles a otros.

SEMANA: ¿A quiénes?

A.S.: Hace unos años, cuando este sistema empezó a depurarse, muchos paramilitares aparecieron con EPS, por ejemplo Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil en Santander.

SEMANA: ¿Qué relación tiene Aristizábal con estas personas?

A.S.: Él es el superintendente nacional de salud, hay una serie de desacatos continuos del señor Aristizábal frente a tutelas que no cumple. O sea, para este señor no hay ley en Colombia. Hay una señora presa en la cárcel El Buen Pastor que hace unos meses intentó suicidarse, se llama Eva Carrascal, fue superintendente delegada y está presa por corrupción. En un acuerdo de principio de oportunidad que hizo con la Fiscalía, denunció una mafia llamada La Casa en el interior de la institución, donde varios integrantes, que ella nombra en su declaración a la Fiscalía, continúan trabajando en la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros sabemos que hay unas grabaciones mucho más amplias que no se han podido recuperar, que las hizo la Fiscalía, e invito al señor Francisco Barbosa a que las muestre al país. Son más de ocho horas de grabación de interceptaciones legales que tiene este señor con otros actores del sistema. El señor Fabio Aristizábal está denunciado en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría.

SEMANA: En el libro usted habla de unos poderosos. ¿Quiénes son?

A.S.: En el Valle del Cauca, yo fui asesor e hice el programa de televisión de la Superintendencia Nacional de Salud.

SEMANA: ¿Usted trabajó en la misma empresa que hoy está denunciando?

A.S.: No era empleado de ellos. Yo era empleado de un contratista de RTVC, que le hacía el programa institucional. Yo no fui trabajador de la Superintendencia Nacional de Salud. En ese momento, el combo que manejaba la superintendencia era el combo del Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro manejaba los hilos. ¿Y sabe quién es Dilian Francisca Toro? Médica de profesión, todo el combo era de ese departamento. Roy Barreras, médico de profesión; la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Acá hay muchos poderosos detrás de los grandes negocios que se manejan en la salud. No es un secreto para nadie, y en el libro podrán encontrar toda la información sustentada sobre lo que estoy diciendo.