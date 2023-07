¿Los Simpson predijeron el nuevo logo que Elon Musk le puso a Twitter?

A su manera tan divertida y atrayente de burlarse de la sociedad, la serie animada Los Simpson ha sumado con los años otra cualidad que se volvió motivo de frecuentes titulares: su supuesta capacidad de predecir el futuro.

De manera sorprendente, cuando se producen algunos hechos noticiosos relevantes, suele aparecer un viejo capítulo del programa en que los guionistas vaticinaron ese suceso.

En este momento, una noticia en furor es que Elon Musk le cambió a Twitter su tradicional logo del pajarito por una simple X, lo cual no ha estado exento ni de controversia, ni de su supuesta predicción por parte de una de las series más exitosas en la historia de la televisión.

El trino de la cuenta TakHugo14, que desmintió el supuesto vaticinio. Foto: Captura de pantalla Twitter @trouwduc | Foto: Foto: Captura de pantalla Twitter @trouwduc

Al menos así quiso verlo el dueño de la cuenta Everything Out of Context (@EverythingOOC), que rescató un episodio de 2012, el cual trata del matrimonio secreto de Ned Flanders, el vecino de los Simpson, con Edna.

La escena de la supuesta predicción es protagonizada por el jefe de la familia, Homero Simpson, en cuyo teléfono celular, en la parte inferior aparecen una serie de aplicaciones.

En ese momento, Homero, quien vive algo envidioso de Flanders, dice: “Lo mismo que yo en Twitter” y luego aparece un artículo en que se insinúa que el protagonista del programa se come las etiquetas de las manzanas, uno de esos apuntes absurdos que le dan su toque característico a la serie.

Elon Musk anunció el fin de Twitter, plataforma que ahora será llamada X. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images y Reuters

Una de las aplicaciones tiene por símbolo una X , justo como el símbolo escogido por el magnate para la conocida red social que adquirió en octubre de 2022.

De acuerdo con la cuenta, es el mismo tipo de letra que hoy está siendo noticia en el planeta.

No obstante, parece que el dueño de esa cuenta pensaba con el deseo o quería hacer ruido en la red sin justificación, a juzgar por lo que descubrió otro usuario de Twitter, Tak Hugo 14 (@trouwduc), quien quiso comprobar lo dicho por Everything Out of Context.

En su pesquisa, se percató de que la escena de ese capítulo, en efecto, sí muestra las aplicaciones en el celular de Homero, pero el logo que habría predicho la decisión de Musk, en realidad dista mucho de la que salió en el programa.

La nueva X, reemplaza al pajarito que fue distintivo de Twitter por años. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

La X de Musk es una letra sola, en tanto que la de Los Simpson es esa letra, pero con un círculo en el centro. O, como otros lo han querido ver, se trata más bien de un círculo atravesado por una X.

En conclusión, la imagen de Everything Out of Context resultó falsa, pero mientras duró el revuelo captó la atención de 26 millones de personas y obtuvo más de 340.000 likes.

En cambio, el tuit de la página que hizo la corrección obtuvo un registro muy inferior, 77.900 personas alcanzadas y muy pocas posibilidades de igualar al trino que intentó vender la supuesta predicción.

De todos modos, hubo internautas que quisieron ver el vaso medio lleno y argumentaron que, de todos modos, seguía siendo una equis, así no fuera exactamente como el nuevo logo de Twitter.

A otros les pareció que si no era esa X, al menos estaba cerca de parecérsele a la escogida por el multimillonario.