Marina Granziera confesó cómo inició en la televisión y habló de su historia de amor, esto dijo

“Llevábamos más de un año y medio juntos, habíamos empezado a trabajar los dos, entonces no podíamos viajar todos los meses, tratábamos de vernos seguido, pero no era tan seguido, y llegó un momento en donde teníamos que decidir si la relación iba a para adelante o si se terminaba, y yo renuncié a mi trabajo en Telemundo y me vine a Colombia para empezar un sueño”, dijo la presentadora brasileña.