Equidad de género: ¿qué tanto hemos avanzado?

Los desafíos no han sido pocos. En el mundo –como lo señala el reporte The Deloitte Global Center for Corporate Governance 2022– las mujeres tienen una participación de casi el 20 por ciento en las juntas directivas, pero en las principales empresas solo el 6,7 por ciento de las juntas tienen a una mujer como presidenta. En Colombia, como lo explica el Club del 30% (una organización que integra a más de 1.000 directivos de 20 países y busca promover la participación del talento femenino en altos cargos), el objetivo es que para 2026 la cuota femenina en las juntas directivas sea de mínimo el 30 por ciento. Por ahora, únicamente el 8,4 por ciento de las firmas listadas en la Bolsa de Valores tienen a una mujer presidiendo las juntas.