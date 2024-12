En todos y cada uno de los 50 estados hubo movilizaciones. Ni siquiera el temor de que las multitudes generen nuevos brotes de covid-19 han impedido que miles se concentren para expresar su descontento con el abuso policial, el racismo y la respuesta de Trump ante las protestas. Incluso, las palabras del presidente en Twitter para calificar de “matones” a quienes salieron a las calles el sábado despertaron en muchos la sensación de que el país seguiría igual si esta vez no se hacían sentir.

Las manifestaciones no hicieron más que crecer mientras Trump exigía mano dura a los gobernadores y alcaldes. El lunes, las protestas se tornaron violentas en Nueva York, con múltiples desmanes y saqueos, y obligaron a declarar un toque de queda, el primero en casi 80 años. En Washington, ya entrada la noche, las multitudes llegaron a Lafayette Square, al frente de la Casa Blanca. Ante el temor de que la situación se desbordara, la Guardia Nacional rodeó el edificio, y según The New York Times, Trump permaneció escondido junto con la primera dama, Melania Trump, en un búnker subterráneo durante casi una hora.