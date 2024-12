Pero la actual decisión de los anunciantes golpea directamente la caja registradora, el único lugar que duele en los negocios. Tan pronto comenzó el boicot, el valor en bolsa de Facebook cayó 8 por ciento y la fortuna del empresario se contrajo en 7.400 millones de dólares.

La campaña ‘No al odio por dinero’ surgió por cuenta de una alianza de instituciones sin ánimo de lucro –la Liga Antidifamación (ADL), la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Sleeping Giants, Color Of Change, Free Press y Common Sense– y ganó muy pronto el apoyo de grandes anunciantes. Unilever, propietaria de marcas de consumo masivo como Dove, Rexona y Knorr, dio el primer paso, y le siguió una cascada de marcas globales: P&G, Starbucks, Honda, Microsoft, Ford, Coca-Cola, Pepsi y Pfizer, entre otras.