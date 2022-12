Cinco destinos, no tan costosos, para pasar el Año Nuevo

Quedan pocos días para que 2022 se acabe y entre los planes de varias familias, parejas o incluso una sola persona, está el de tomar un viaje para el Año Nuevo. Comúnmente, los destinos de visita suelen ser cercanos al lugar donde residen o ubicados en la misma nación, aunque hay otros que buscan explorar nuevas culturas y salir del país.

Respecto al segundo grupo, los destinos internacionales suelen ser costosos y, en plena época de inestabilidad económica, no son los más recomendados para aquellos que no cuentan con una buena suma de ingresos. No obstante, eso no quiere decir que sea algo imposible de cumplir, sino que es imprescindible optar por menos gastos o lujos, dos factores que en varios territorios son más asequibles.

En Colombia, la cartera de Comercio, Industria y Turismo proyecta más de 90 millones de viajes para la época de Navidad y Año Nuevo, lo cual representa una posible mejora para la economía local de varios sitios en el país. Algunos de estos destinos no figuran en la nación.

En ese sentido, al ser los viajes una práctica que en la mayoría de casos no mide las fronteras geográficas, pero sí la capacidad del bolsillo, es necesario comparar los destinos y elegir la mejor opción. Es decir, los destinos menos costosos para celebrar el Año Nuevo en algún continente del mundo.

Uno de los consejos es que hay que plantearse destinos reales, según los ingresos de cada persona. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con recopilaciones del sitio web enfocado en destinos, actualidad y tecnología, Q’pasa, hay cinco lugares que pueden no agredir el presupuesto de las personas que desean viajar en este último mes del año y comienzos del próximo, los cuales son:

1. Dallas, Estados Unidos

Este sitio ofrece “una experiencia de Nochevieja del tamaño de Texas que no podrá encontrar en ningún otro lugar”. Es económico porque su Gobierno tiene festejos colectivos, como un evento diurno en el Dallas Arboretum. Asimismo, se puede disfrutar de un show de fuegos pirotécnicos en la azotea de Saint Rocco’s o espectáculos en Trinity Overlook Park.

El costo del viaje con hotel puede ser de 600 dólares.

2. Lisboa, Portugal

De acuerdo con Hellotickets, Lisboa se prepara para el Año Nuevo junto a sus mercados artesanales y actividades para los más pequeños de la familia. Incluso, se presenta el circo de Navidad de Coliseu dos Recreios. Para esta época, las iglesias de este lugar son abiertas, así como los museos, un plan económico.

Por otro lado, el ámbito gastronómico es uno de sus atractivos, donde se tiene la posibilidad de disfrutar de un asteis de Nata (famosas tartas de crema) y recorrer sus calles sin la preocupación de gastar altas sumas de dinero.

El costo del viaje con hotel puede ser de 900 dólares.

3. Houston, Estados Unidos

Tener visa es un privilegio que muchos tienen, mucho más porque otro destino económico es en Houston, Estados Unidos. Varias agencias de viajes detallan que este lugar es reconocido en Año Nuevo por el evento conocido como High Noon Countdown, en el Woodland Children’s Museum, festividades con “toques de bocina, matracas, sombreros de Año Nuevo, baile con plástico de burbujas, proyectos de arte creativo, música en vivo”, según la página oficial del escenario.

Además, los turistas pueden explorar capillas, museos, el jardín botánico y zoológico. El costo del viaje con hotel puede ser de 700 dólares.

4. Bacalar, México

Llamado como “el pueblo mágico” de Centroamérica, Bacalar es un destino ideal y económico para visitar en estas fechas. Según el portal Q’pasa, esta zona mexicana cuenta con sitios imperdibles como “la Laguna de Bacalar, Cenote Azul, el Museo de la Piratería, la Casa de la Cultura y la Plaza Principal”.

El costo de viaje con hotel puede ser de 400 a 500 dólares.

5. Medellín, Colombia

Medellín es de las ciudades más turísticas de Colombia. Su oferta cultural es inmensa y el comercio en el espacio público es influenciador. Por ello, es un destino ideal para aquellos que desean pasar el Año Nuevo en este país. Para la temporada de celebración y comparsa, hay desfile de Mitos y Leyendas, el Alumbrado Navideño, el VIII Concurso de Bandas, festivales y mucho más.

El costo de viaje con hotel puede ser de 400 a 500 dólares.