Trucos de organización para tener espacios que reduzcan la ansiedad, según el Feng Shui

El Feng Shui es una filosofía china de más de 3.500 años que busca el equilibrio de la energía de la persona a través de la distribución y orientación de los espacios. Algunos de sus consejos son útiles para alcanzar espacios más tranquilos y así reducir el sentimiento de ansiedad, ya que hacen que la información que entra en el cerebro en un espacio sea menor.

Según The New England Journal of Medicine, cuando una persona está experimentando síntomas de ansiedad cada estímulo externo puede ser percibido como una amenaza, lo que aumenta la sobrecarga de cortisol. En estos casos, es recomendable controlar los episodios de ansiedad buscando lugares tranquilos y que no tengan demasiados estímulos.

Estos tres consejos de Feng Shui ayudan a lograr que todos los espacios del hogar cumplan este objetivo.

Estantes ordenados

De acuerdo al Feng Shui, la acumulación de objetos en los estantes produce un bloqueo de energía y dejar objetos que no pertenecen a los estantes a la vista puede aumentar el ruido visual de un espacio.

Hoy en día, el uso de estantes como espacios de almacenaje vertical es muy común debido a que las viviendas tienden a ser cada vez más pequeñas pequeños. Con estas recomendaciones es posible tener estantes ordenados a la vez que prácticos.

Usar muebles multitask: desde usar sillones con espacio de almacenamiento, mesas con varios cajones, camas con almacenamiento incorporado e incluso agregar cajones en espacios que de otra manera pasarían desapercibidos, son algunas ideas para sacar provecho a cada centímetro.

Aprovechar el espacio vertical: usar estantes y conseguir armarios que realmente ocupen toda la altura de la pared ayuda a aprovechar el espacio. Aunque es recomendable no usar ese almacenamiento en alturas para objetos pesados o contundentes para evitar accidentes.

Usar cajas, cestas y otros separadores o contenedores: los objetos pequeños pueden ser almacenados en un mismo sitio. Ya sean las medias, las bufandas o juguetes, si no están ordenados adecuadamente van a ocupar más espacio del necesario. Además, las cajas pueden dar un toque decorativo a los estantes.

El consejo de oro es depurar: sin importar con cuántos muebles y espacios de almacenamiento se cuente, si hay muchos objetos innecesarios, el orden nunca dará todo el espacio. Por esto es importante revisar con atención antes de empezar a organizar.

Colores claros en la decoración

El ruido visual puede afectarse por los colores y patrones que se usan en paredes y cortinas. Según la psicología del color, los tonos intensos pueden aumentar el nivel de ansiedad de una persona. Por ejemplo, el color rojo puede ser interpretado como señal de alerta.

Lo ideal es procurar que la mayoría de los colores dentro del hogar sean tonos claros, suaves como los pastel o los azules que le transmitan a la mente una sensación de relajación. Adicionalmente, según un estudio publicado en el Annual Review of Psychology, las habitaciones en las que predominan los tonos azules claros ayudan a que las personas controlen su respiración más eficientemente debido a que se asocia con frescura y calma.

Ventanas despejadas

De acuerdo al Feng Shui, las ventanas despejadas ayudan a mantener la mente despejada, por esto es recomendable siempre tener los vidrios limpios y las cortinas corridas. Esto permite la entrada de luz natural y de corrientes de aire y a largo plazo puede ayudar a reducir la ansiedad.

Un estudio realizado por investigadores del Baker Heart Research Institute evidenció que el nivel de serotonina en los individuos aumenta con mayor exposición a los rayos solares. Además, en el 2017 también se demostró que recibir luz solar puede ayudar a controlar la presión arterial sin necesidad de recurrir a medicamentos.