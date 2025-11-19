Suscribirse

Foros Semana

Educación técnica y tecnológica: la respuesta a las nuevas demandas empresariales

Este jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. Foros Semana y la Corporación de Educación Tecnológica CET Colsubsidio realizarán un conversatorio digital para dar a conocer las nuevas demandas de la educación en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 2:02 p. m.
Maura Acevedo, rectora de CET Colsubsidio, habla del papel fundamental que cumple la formación técnica y tecnológica en la respuesta a las necesidades reales de las empresas.
Maura Acevedo, rectora de CET Colsubsidio, habla del papel fundamental que cumple la formación técnica y tecnológica en la respuesta a las necesidades reales de las empresas. | Foto: CET Colsubsidio-API

La educación técnica y tecnológica se ha convertido en un pilar estratégico para el desarrollo empresarial y social del país, especialmente en un mercado laboral que cambia a gran velocidad y que exige nuevas competencias.

Precisamente, este será el eje del conversatorio ¿Cómo se mueve la educación? Necesidades de las empresas y empleos del futuro, que realizarán Foros Semana y CET Colsubsidio este jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m., un espacio que busca reflexionar sobre el aporte del sector educativo a la productividad y a la generación de talento humano pertinente.

Contexto: Colsubsidio redefine la educación con énfasis en tecnología y habilidades del siglo XXI

Durante la conversación, se abordará el papel fundamental que cumple la formación técnica y tecnológica en la respuesta a las necesidades reales de las empresas, así como los perfiles y competencias que actualmente demanda el mercado laboral. También se discutirá cuáles serán los empleos que desaparecerán en los próximos cinco años y cuáles surgirán como indispensables en un entorno marcado por la digitalización, la automatización y la innovación.

El espacio permitirá conocer la visión institucional de la Corporación de Educación Tecnológica CET Colsubsidio, sus apuestas académicas y su compromiso con la formación de talento preparado para cerrar brechas del sector productivo. De manera especial, se profundizará en los desafíos que enfrenta hoy el sector salud en Colombia y en cómo la formación técnica laboral puede contribuir a mejorar la calidad de la atención, fortaleciendo áreas críticas y generando perfiles altamente demandados.

La rectora de CET Colsubsidio, Maura Acevedo, es la panelista invitada y explicará cómo se identificaron las necesidades que dieron origen a nuevos programas, qué competencias desarrollarán los estudiantes, qué prácticas o experiencias reales están integradas en la formación y cuál es el perfil ideal de quienes deseen ingresar.

Cumbre Líderes por la Educación
Maura Acevedo Rectora de CEET Colsubsidio | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, detallará las oportunidades laborales que se abren para los egresados, así como los diferenciales que destacan a CET Colsubsidio frente a otras ofertas educativas en el país. El conversatorio se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de SEMANA.

El conversatorio busca, además, enviar un mensaje directo a los jóvenes que están buscando una formación con propósito, al mostrarles cómo la educación técnica y tecnológica puede convertirse en un motor de transformación social y una ruta real hacia la empleabilidad.

El evento será moderado por Laura Charry, editora central de SEMANA. Allí también se informará a los interesados sobre dónde encontrar más detalles de los programas académicos, así como los pasos para inscribirse o contactar a la institución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Curazao hace historia y clasifica al Mundial 2026: rompió dos récords y sus jugadores no nacieron en la isla

2. Juan Carlos Pinzón aclaró que su propuesta de unidad es como la que dijo Álvaro Uribe: “Va desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

3. Candidatas señalan directamente a Petro por sus polémicos gastos en Portugal mientras él se defiende en X

4. Gerente de Emcali defiende rigor del proceso de alumbrado público y confirma avances desde mesa con la Procuraduría

5. Sofía Petro descrestó en redes sociales con un video y desató ola de comentarios: “Hermosa personalidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColsubsidioCumbre Líderes por la EducaciónForos Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.