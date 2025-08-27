Suscribirse

Minería regenerativa y biodiversidad: así se transforman los territorios en Antioquia

Liliana Taborda, directora de Corantioquia, destacó los logros y desafíos en los 30 años de la entidad, con foco en sostenibilidad, minería regenerativa y biodiversidad.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 11:15 p. m.
Búho en su hábitat natural, símbolo de la biodiversidad que Corantioquia busca proteger en sus 30 años de gestión ambiental.
Búho en su hábitat natural, símbolo de la biodiversidad que Corantioquia busca proteger en sus tres décadas de gestión ambiental. | Foto: Corantioquia

¿Qué es lo más significativo que destaca Corantioquia en estas tres primeras décadas?

LILIANA TABORDA GONZÁLEZ (L.T.G.): Dos cosas fundamentales: el compromiso de nuestros funcionarios y la corresponsabilidad ciudadana. Esa suma de esfuerzos ha hecho posible que hoy seamos protagonistas de transformaciones reales en el territorio.

Corantioquia -VIII Cumbre de Sostenibilidad - SEMANA Sostenible
Liliana Taborda, directora de Corantioquia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

¿Cómo se expresa esa transformación en la práctica?

L.T.G.: A través de programas que integran educación, biodiversidad y tejido social. Tenemos más de 3.000 niños como guardianes de la naturaleza, trabajamos con mujeres rurales en liderazgo ambiental y con comunidades que cuidan el agua a través de iniciativas como Piragua. Esto ha permitido construir una cultura de sostenibilidad con impacto colectivo.

La minería regenerativa ha sido uno de los grandes ejes. ¿En qué consiste?

L.T.G.: En nuestra jurisdicción, más del 40 por ciento de la población depende de la minería. Por eso impulsamos el programa ‘Formalizar para regenerar’, que busca legalizar esta actividad e incorporar estándares ambientales y sociales. En apenas año y medio hemos logrado formalizar 900 mineros, que han beneficiado a cerca de 3.000 familias. No se trata solo de legalidad: también reconstruimos confianza, restauramos ecosistemas y dignificamos la labor minera.

¿Qué impacto ha tenido esa apuesta en los territorios?

L.T.G.: Enormes. Estamos demostrando que es posible hacer minería con responsabilidad, generando empleo justo y protegiendo los ecosistemas. Pero también es una forma de prevenir conflictos, fortalecer el tejido social y dinamizar las economías locales desde la legalidad.

Corantioquia también anunció un proyecto de restauración ecológica con cooperación internacional. ¿De qué se trata?

L.T.G.: Firmamos un convenio con la ONU por más de 1,6 millones de dólares para intervenir siete municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, históricamente afectados por deforestación, cultivos ilícitos y minería ilegal. Es una inversión que prioriza la restauración ecológica, la recuperación del tejido social y el bienestar comunitario. Marca un hito para la institución: por primera vez en nuestra historia, accedemos a recursos de cooperación internacional directa.

¿Qué sigue para Corantioquia?

L.T.G.: Queremos consolidar el primer Centro para la Biodiversidad del departamento, con clínica veterinaria, espacios para ciencia e innovación, y un programa de monitoreo de fauna con cámaras trampa llamado ‘Fascínate’. Será la red más grande del país. Todo esto lo hacemos con aliados estratégicos y una visión compartida: proteger la vida en todas sus formas.

¿Qué mensaje deja este aniversario para el país y el mundo?

L.T.G.: Que sí es posible transformar los territorios desde la legalidad, el conocimiento y el trabajo conjunto. La sostenibilidad no es una meta lejana, es una construcción dmiaria que nace desde lo local y se proyecta hacia lo global.

Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana

42% de la población depende de la minería: regenerarla es clave para el territorio.

