A exparticipante de ‘Yo me llamo’ la vida le cambió por completo, a esto se dedica ahora

Yo me llamo es uno de los programas preferidos de los televidentes colombianos y uno de los más consentidos de Caracol. Y no es para menos. Y es que con cada nueva temporada vuelve a ser número uno del rating.

Amparo Grisales no pudo ocultar su preocupación por participante de ‘Yo me llamo’

Este joven no logró convertirse en el ganador del formato , pero lo cierto es que su paso por el reality le abrió puertas.

“Lo que muchos no saben es que esta voz, además de cantar, también mueve pasiones. Esa virtud nació a los 11 años, siempre he sido muy seguidor de William Vinasco y logré evolucionar en esta carrera de una forma autonóma. Los sábados en los partidos los narraba en mi casa, hasta que empecé a estudiar locución y de ahí pasé por varias emisoras buscando la oportunidad de narrar fútbol”.

Nicolás Hernández fue Elvis Presley en 'Yo me llamo' 2021. | Foto: Caracol Televisión

“A Colmundo Radio llegué porque en la época en la que cantaba en TransMilenio, también escuchaba a William y me descubrió un señor llamado Esteban, ahí me dio la oportunidad y acá estoy trabajando en lo que amo”.

Nicolás Hernández no ganó 'Yo me llamo', pero el reality le abrió puertas. | Foto: Caracol Televisión

Adicional a eso, también recordó aquellas épocas en las que cantaba e imitaba en el transporte público. Momentos que no fueron fáciles, pero que significaron una gran experiencia para el intérprete. “Cuando yo me subía a TransMilenio la recepción de la gente muchas veces era buena, pero ellos, por obvias razones, no sabían que uno estaba detrás de un sueño”.