Adriana Romero abrió su corazón y habló sobre la ruptura amorosa con Rodrigo Candamil: “No son suficientes”

Adriana Romero y Rodrigo Candamil fueron una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana, debido a la sólida historia de amor que construyeron con el paso del tiempo. Ambos actores formaron una familia, convirtiéndose en padres de dos pequeñas.

Pese a que su vínculo duró muchos años, en 2021 revelaron que habían decidido tomar rumbos distintos, centrándose en su rol de padres. Los dos famosos evitaron entrar en detalles, manejando todo con discreción y reserva.

Sin embargo, recientemente, Adriana Romero decidió abrir su corazón y dialogar con La Red sobre este proceso que vivió, revelando qué había detrás de su separación de Rodrigo Candamil.

De acuerdo con lo que comentó la artista, hubo motivos que hicieron que ambos se distanciaran, dándose cuenta precisamente con la llegada de la pandemia. Esta etapa fue crucial, destapando situaciones que ya no fluían como antes, aunque lo intentaron hasta el final.

“No nos habíamos dado cuenta y, cuando nos dimos cuenta, llegó la pandemia, que fue tan dura, y una cantidad de situaciones que sí o sí había que reflexionar. De pronto, antes, el día a día pasaba, pero con la pandemia fue como: míralo, revísalo, entiéndelo”, comentó.

La actriz habló sobre su proceso personal y mencionó a Rodrigo Candamil. | Foto: Instagram @adrianaromeroh

“Eso es una cosa de esta profesión que yo creo que es un poco difícil, y es que hubo muchas noches de hablar, escuchar, entender, intentarlo. Porque sí se intentó: ‘venga, intentemos por acá, intentemos por allá’. Hasta que dijimos: no, lo que nos une son nuestras hijas y otras cosas, pero que no son suficientes para ser pareja”, señaló.

Adriana Romero fue clara en que el proceso no fue sencillo, ya que los recuerdos, la nostalgia y la tempestad aparecieron en su camino. Sin embargo, se basó en lo fuerte que fue, sobrellevando un cambio tan complejo en su realidad.

“Un rompimiento es como una pérdida o una enfermedad. Todas las crisis, todos los momentos críticos de la vida, tienen dolor, y el dolor es inevitable, no lo evites. Uno navega, se coge duro, lucha, llora, pide, y a veces siente que se va a hundir. Pero no se hunde, sigue, y de pronto el mar se calma y uno empieza a ver la orilla”, dijo.

Al referirse a la razón de su ruptura, la actriz fue contundente y mencionó que no se trataba de terceros, sino de asuntos que venían de atrás y plasmaban las fallas.

“Pienso que son épocas muy difíciles para hacer pareja, de lado y lado. Los seres humanos nos enfrentamos hoy a las redes, a estar conectados, a nuevas formas de comunicación, y sin duda eso es un desafío gigante (...) La razón de nuestra separación fue esa: los caminos se abrieron. Yo no pienso que nadie se meta en una relación. Si alguien lo hace, es porque desde atrás las cosas ya estaban fallando. Que alguien aparezca es apenas un síntoma, no la enfermedad”, afirmó ante cámaras.

En cuanto a cómo se encuentran actualmente, la famosa indicó que fluyen, se respetan y trabajan en equipo como padres, priorizando a sus hijas ante todo. Romero afirmó que sus pequeñas nunca los escucharían hablando mal del otro, o generando incomodidad, pues estaban enfocados en ellas.

“Obviamente, uno no quiere que sus hijos pasen por esto. Nadie, ni padre ni madre. Pero también hay que verlo como una oportunidad: listo, esto llegó, entonces vamos a aprender de ello. Vamos a saber que en la vida esto puede pasar, que las parejas se pueden separar y seguir queriéndose y respetándose”, dijo.