Adriana Romero, actriz de ‘Ana de nadie’, habló tras su separación de Rodrigo Candamil y dio contundente mensaje

Adriana Romero y Rodrigo Candamil, quienes se casaron en 2003 y formaron una bonita familia con sus hijas, se ubicaron como una de las parejas más famosas de la farándula nacional, debido a la solidez y química que reflejaron desde el inicio de su relación. Los dos actores se unieron y construyeron una historia que fue elogiada por miles de personas a lo largo de los años.

La reconocida actriz habló sobre el proceso de separación y dio un contundente mensaje. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

La pareja de actores decidió alejar su vida personal de los lentes de los medios y formatos televisivos, de manera que no afectara en lo más mínimo su intimidad y el núcleo de su familia. Desde el inicio, ambos colombianos aprovecharon los escenarios digitales y compartieron contenidos sobre su trabajo, proyectos personales, los momentos que vivían con sus pequeñas niñas y el amor que se tenían, plasmando la bonita relación que llevaban todos en el hogar.

La pareja habría terminado tras varios años juntos. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

No obstante, meses atrás se conocieron inesperados detalles relacionados con rumores que apuntaban a una posible ruptura amorosa de los artistas, luego de que el programa de chismes Lo sé todo, del canal Uno, lanzara comentarios al respecto. Después de más de 20 años juntos, Candamil y Romero habrían decidido tomar caminos distintos y terminar su extensa relación amorosa, sin pronunciarse de forma pública.

La actriz integra el elenco de 'Ana de nadie'. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

Pese a que no se obtuvieron detalles de este camino que habrían tomado los famosos artistas, las miradas de más de uno se posaron en una reciente entrevista que concedió Adriana Romero en Buen día, Colombia, donde habló de la separación y el proceso que se lleva al pasar la página. Aunque la actriz no nombró a Rodrigo Candamil, una pregunta habría despejado la duda sobre su separación.

La actriz habló sobre su proceso personal, pero no mencionó a Rodrigo Candamil. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

De acuerdo con lo que se observó en el matutino de RCN, Violeta Bergonzi lanzó una interrogante relacionada con los procesos de separación y las similitudes que había entre el personaje que encarnó Adriana Romero en Ana de nadie y su vida personal. La artista confesó que era muy distinta al papel que realizó, señalando cómo fue procesar todo el fin de su vínculo sentimental.

“Yo creo que para mí el tema ha sido como un poco no ponerme rótulos, yo no creo en los rótulos de la vida, creo que eso no hace bien, decir ‘yo soy tal cosa, soy tal persona’, no, ningún rótulo porque creo que lo que uno se dice a sí mismo impacta su vida de una manera total. Si yo me digo ‘soy divorciada’, y eso tiene una perspectiva para mí negativa o triste, pues me voy a sentir así. Yo simplemente pienso que la vida se vive día a día, hay situaciones en la vida que llegan para enseñarte, pero eso no se significa que eres una cosa u otra”, comentó, respondiendo también la historia de Bergonzi, quien atravesó un divorcio en el pasado.

La actriz habló de su papel en Ana de nadie. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

Adriana Romero aprovechó el espacio y compartió un contundente mensaje sobre las rupturas amorosas y los caminos distintos que se tomaban en una relación, afirmando que toda la experiencia que atravesó la ayudó a ser la mujer que es en la actualidad.

“Yo no soy una mujer divorciada o una mujer separada, yo soy Adriana Romero, viví una vida y unas experiencias que forman parte de lo que soy hoy en día, pero no me pongo ningún rótulo más que los que me contribuyen, por ejemplo: soy actriz, soy feliz, soy madre de dos niñas maravillosas, pero lo que no me contribuye ni me hace bien, lo saco un poquito de mi vida y eso lo aprendí en gran parte con esta experiencia y otras complejas en la vida”, agregó.

Es importante recordar que, durante el lanzamiento de A grito herido que se realizó meses atrás, producción en la que participa Rodrigo Candamil, un medio quiso saber si era verdad o no que el integrante de Entre sombras se había separado de Adriana Romero. El artista se tomó con tranquilidad el asunto y fue claro en que esta historia era “maravillosa” para él, por lo que siempre la llevaría presente en su alma.

La pareja duró bastantes años en una relación. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

“Yo creo que esa historia es una historia maravillosa que no se puede definir como que se terminó”, dijo Rodrigo Candamil, dando a entender que ya no está con la actriz.

El actor respondió una pregunta sobre su vida sentimental. - Foto: Instagram @rodrigo_candamil

“Es una historia que no solo va a ser parte de mi vida, sino de la de mis hijas”, agregó, enfatizando en lo importante que es este vínculo en su vida personal y emocional, sin confirmar oficialmente que todo terminó.

La actriz y Rodrigo Candamil le habrían puesto fin a su historia de amor en buenos términos. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

Adriana Romero fue interrogada por Lo sé todo en el pasado, recibiendo una pregunta relacionada con el matrimonio que ssotenía con Rodrigo Candamil. En aquella ocasión la celebridad no guardó silencio, pero si fue clara con la respuesta que dio.

A pesar de que muchas personas esperaban una respuesta concreta, Adriana Romero no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

La artista colombiana puso freno en el pasado a las preguntas relacionadas con su vida sentimental. - Foto: Instagram @adrianaromeroh

Cuando el periodista le preguntó, dijo lo siguiente: “Les digo, Adriana Romero no habla de su vida privada. Nunca lo he hecho ni cuando empecé, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque siento que, aunque soy una persona pública, la vida privada no se debe compartir, pues abre la puerta a muchas cosas que a mí no me gustan. (...) Soy actriz y eso es lo que comparto con ustedes y mi público. Simplemente, estoy feliz y agradecida con Dios”.