Rodrigo Candamil respondió si se separó de Adriana Romero, famosa actriz

Adriana Romero y Rodrigo Candamil, quienes se casaron en 2003 y formaron una bonita familia con sus hijas, se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula nacional, debido a la solidez y química que reflejaron desde el inicio de su relación. Ambos actores se unieron y construyeron una historia que fue elogiada por miles de personas a lo largo de los años.

La pareja de actores decidió alejar su vida personal de los lentes de los medios y formatos televisivos, de manera que no afectara en lo más mínimo su intimidad. Desde el inicio, los dos colombianos aprovecharon los escenarios digitales y compartieron contenidos sobre su trabajo, proyectos personales, los momentos que vivían con sus pequeñas y el amor que se tenían, plasmando la bonita relación que llevaban todos en el hogar.

Sin embargo, semanas atrás, se conocieron inesperados detalles sobre la posible ruptura amorosa de los artistas, luego de que el programa de chismes Lo sé todo, de Canal Uno, lanzara especulaciones al respecto. Después de más de 20 años juntos, Candamil y Romero habrían decidido tomar caminos distintos y terminar su extensa relación amorosa.

Ante las preguntas e incertidumbre que invadió a los curiosos de las redes sociales y los medios, un periodista del mismo programa de entretenimiento recurrió a preguntarle al famoso actor de La Ley del Corazón sobre este tema. El vallecaucano, de 46 años, no dudó en responder y enviar unas palabras diplomáticas sobre la relación con la colombiana.

Según se detalló, durante el lanzamiento de A grito herido, producción en la que participa el actor, el comunicador quiso saber si era verdad o no que el integrante de Entre Sombras se había separado de Adriana Romero. El artista se tomó con tranquilidad el asunto y fue claro en que esta historia es “maravillosa” para él, por lo que siempre la llevaría presente en su alma.

“Yo creo que esa historia es una historia maravillosa que no se puede definir como que se terminó”, dijo Rodrigo Candamil, dando a entender que en este momento no está con la actriz.

“Es una historia que no solo va a ser parte de mi vida, sino de la de mis hijas”, agregó, enfatizando en lo importante que es este vínculo en su vida personal y emocional.

Por el momento se desconocen detalles de esta historia, por lo que habrá que esperar a ver si alguno de los artistas decide tocar el tema o dejarlo en completa privacidad.

Adriana Romero habla de su separación con el actor Rodrigo Candamil

De acuerdo con lo que quedó plasmado meses atrás, los rumores venían rondando a la pareja desde finales del 2021, después de que dejaran de subir fotos juntos en redes sociales, por lo que muchos usuarios comenzaron a especular que su relación podría haber llegado a su fin. Lo sé todo decidió hablar con la actriz y le preguntó respecto a su matrimonio.

A pesar de que muchas personas esperaban una respuesta concreta, Adriana Romero no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

Cuando el periodista le preguntó, dijo lo siguiente: “Les digo, Adriana Romero no habla de su vida privada. Nunca lo he hecho ni cuando empecé, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque siento que, aunque soy una persona pública, la vida privada no se debe compartir, pues abre la puerta a muchas cosas que a mí no me gustan. (...) Soy actriz y eso es lo que comparto con ustedes y mi público. Simplemente, estoy feliz y agradecida con Dios”.

Aunque no se conocen detalles de lo que pudo haber pasado, lo cierto es que todo indicaría que el matrimonio llegó a su fin.