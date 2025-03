Una de las que más ha logrado captar la atención de sus millones de seguidores son las relaciones amorosas, pues ha mostrado fuerte con respecto a sus opiniones, dejando en claro las situaciones que no está dispuesta a aceptar.

En varias ocasiones ha hablado de la condición económica de sus parejas y como esto es importante a la hora de formar una relación. Sin embargo, hace pocas horas por medio de su cuenta de Instagram tocó de nuevo el tema y explico la razón por la que no sale con personas que no estén en una situación similar.

“Si hay hombres a los que no les gusta estar con otros hombres sin plata ¿por qué a mí si me tendría que gustar? Lo que pasa es que uno dice estas cosas y suena materialista e interesada, pero al final del día es tan sencillo, como que si yo soy una mujer con dinero y empresa quiero alguien que sea parejo porque es complejo querer construir con alguien que no ha construido nada para sí mismo”.