Aida Victoria en el ojo del huracán por rifirrafe con Laura Barjum

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más polémicas del momento por los temas que suele tratar en sus contenidos. Su personalidad y algunos comentarios controversiales han hecho que sume miles de seguidores en los escenarios digitales.

Recientemente, la influencer barranquillera llamó la atención de los curiosos luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para referirse a una serie de opiniones que dio Laura Barjum, presentadora de Factor X. La controversia se basa en las palabras de otro usuario quien habla de forma despectiva respecto a las mujeres que exhiben su cuerpo en redes sociales.

Aida Victoria Merlano y Laura Barjum, en fuerte debate por sus opiniones divididas sobre las mujeres

Laura Barjum, reconocida por su paso como Señorita Colombia, realizó un video en TikTok en el cual asegura que dará una “opinión impopular”. La celebridad se enfoca en las declaraciones que expone un hombre, afirmando que las mujeres que publican fotos mostrando mucha piel en redes sociales están buscando atención masculina.

Ante esto, Aida Victoria Merlano reaccionó de manera tajante y dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por Laura. La creadora de contenido expuso sus razones y señaló que una mujer tenía el derecho a ser amada, sin importar el tipo de publicaciones que realizara en sus cuentas personales.

“La idea de que la mujer gire en torno a un hombre están mandadas a recoger, obviamente hay muchas mujeres que están en busca de validación o atención, pero no masculinas, sino en todo caso puede ser masculinas, femeninas, del mico, del perro, del gato... Tampoco hay que desconocer que hay mujeres que se dedican al fitness y su cuerpo se ha convertido en la materialización de su esfuerzo y van a querer mostrarlo”, expresó en el video que subió.

En su clip, Merlano también dijo que el cuerpo es un medio de expresión de muchos sentimientos y que no necesariamente van ligados a la atención de un hombre. Además, se despachó contra el comentario de Laura en el que supuestamente dice aprobar que estas mujeres que se exhiben “no merecen amor”.

“Me pareció muy cruel la idea de reforzar que hay mujeres que no merecen ser amadas por algo tan superfluo como esto, no hay mujeres de mayor o menor valor, dejen de reforzar eso, dejemos de atacar a otras mujeres por cómo deciden vivir su vida (...) Son decisiones que la gente toma pa’ su vida y uno tiene que vivir la vida que a uno le haga feliz, como la gente lo perciba es otro cuento”, agregó.

Lo cierto es que la respuesta de Aida generó más de un halago entre los curiosos, quienes le dijeron que era muy “conservadora” la posición de Laura Barjum sobre este tema.

Sin embargo, fueron muchos los seguidores los que resaltaron que el apartado que publicó Merlano no tiene el contexto del video completo y que Laura, a su vez, dice que los hombres también lo hacen, además de apuntar que la exreina no dice que hay mujeres que no merezcan amor.

Cabe resaltar que en la publicación de la presentadora colombiana también hay más de una crítica.

“La verdad es que el video de ella lo recortaste, debiste mostrarlo completo”, “No colocas el video completo solo para generar show”, “Laura nunca dijo eso, Aida siempre buscando likes”, fueron algunos de los comentarios dejados a la influenciadora.