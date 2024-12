Aida Victoria encaró a Andrea Valdiri luego de que fuera vista con su ex: “Dijiste muchas cosas”

Aida Victoria Merlano rompió el silencio en las redes sociales al pronunciarse por medio de su cuenta de Instagram luego de que se viralizaran unas fotografías de su expareja Westcol y una de sus amigas más cercanas del medio, Andrea Valdiri, posando juntos para lo que sería una nueva aplicación de apuestas.

Esto generó una fuerte polémica en distintas plataformas, ya que los usuarios de internet se fueron en contra de Andrea Valdiri, manifestando que no estaba mostrando una amistad sincera con Aida Victoria, quien tuvo una fuerte pelea con Westcol en los primeros días de la semana.

Andrea Valdiri y Westcol. | Foto: Instagram @lavaldiri - @westcol

Ante la situación, Merlano decidió pronunciarse por medio de su cuenta de Instagram y enviarle un mensaje a quien, hasta ese momento, fue considera como su amiga.

“Andrea, yo no tengo problema con que tú trabajes con mi ex, esa no es la razón por la que yo te retiro mi amistad. Tú y yo teníamos un grupo de WhatsApp con Valentina, cada vez que esta persona salía hablar mal de mí, ahí despotricábamos, muchas veces me llamaste para criticarlo y decir cosas. Mi problema no es que trabajes con él, mi problema es que es una persona con la que, supuestamente, tú no estás de acuerdo”.

Además, mencionó nuevamente que no considera que pueda confiar en una persona que mantiene una relación con cualquier tipo de persona que, en un pasado, mencionó que no era de su agrado.

“Es una persona con la que tú tienes ciertos conflictos porque no piensan igual en muchas cosas, entonces, a mí me genera desconfianza el tipo de campaña que tú hiciste con él, siendo que tú dijiste tantas cosas”.

Aida Victoria terminó su amistad con Andrea Valdiri

Por medio del mismo canal de comunicación, Aida Victoria manifestó que no deseaba mantener una amistad con una persona que no estaba alineada a sus principios y forma de ver la vida.

“Yo te ofrecí una amistad con todo lo que representa y, obviamente, te quise y te quiero porque el cariño no se me va a quitar de un día para otro. El problema es que no fuiste sincera, tú a mí no me especificaste cuáles eran los términos en los que iban a trabajar, pero si yo te veo trabajando con una persona que tú has manifestado que no estás de acuerdo con lo que es y lo que representa, ¿yo cómo voy a creer que tu amistad hacia mí es sincera?”.

Aida Victoria Merlano. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Finalmente, manifestó que el show y la polémica iniciaron por la forma en que Westcol y Andrea Valdiri compartieron la información, pues de haber sido más asertivos, se hubieran podido evitar los comentarios negativos.

“El bololó lo provocaste tú, porque si tú sales y aclaras, pues la gente no supone cosa, pero si tú pones el post que pones, con la descripción que pones y aparte sale el otro a decir en un stream: ‘Papi, usted sabe que estamos en una guerra, entonces había que tirar ahí un rafagazo’, pues la gente va a pensar que me estás tirando”.