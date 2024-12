Aida Victoria reveló que fue atacada por los fans de Westcol: “Estoy viviendo un infierno”

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, ni siquiera en reto, porque uno no sabe cómo amanezcan las personas y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mie$%& la tuya. Tú te imaginas donde ese día yo hubiese amanecido loca y le escriba a tu novia a molestarla... De repente a mí se me da por mandarle este pedacito de chat, ¿te acuerdas de esto? Si le mando el contexto de esto y le digo: ‘Resulta que cuando él acababa de terminar conmigo y estaba intentando las cosas contigo, me estaba hablando mie#$% de ti. Yo sería incapaz de hacer esas cosas’”, dijo frente a las cámaras.

“Estoy viviendo un infierno, los seguidores de mi ex filtraron mi número, un número que a mí me encanta. Le hablaron a la empresa de telefonía que, de hecho, tiene bastantes cositas que deberían modificar y les dieron mi número (...) Mira, a mí, mi número me encanta, no lo voy a cambiar, horita contrato a una persona, le entrego mi teléfono y lo pongo a que bloquee gente, yo no tengo problema. A mí me han querido meter presa, mi mamá de voló de una cárcel, me parqueaban motos de frente, me han puesto pistolas en la espalda, o sea, a mi esas cosas no me asaran”.