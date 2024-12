Aunque fue ella quien terminó la relación, sintió mucho dolor y no tardó en mostrar lo afectada que estaba por el engaño, por lo que en varias oportunidade s utilizó sus redes sociales para hablar abiertamente de la traición, lo que agudizó el escándalo mediático.

Nueva polémica entre Aída Victoria Merlano y Westcol

Durante el live, el hombre estuvo junto a otros hombres, quienes lo retaron a escribirle un mensaje al novio de su expareja, y aunque pensó si hacerlo o no, lo hizo lanzando un mensaje con el claro objetivo de entrometerse en la relación de ellos dos.

“Apenas te dio para un caballito, yo le daba muchas más cosas y mejores que tú. Y que me deje de mandar foticos”, fue el mensaje que le envió Westcol a Juan David Tejada, a quien llama el “agropecuario”.

Si bien el acto fue tildado como “inmaduro y entrometido” en redes, fueron varios los comentarios que este acto desató, tanto buenos como malos: “ De hecho, Aída ya está haciendo el reel de 5 minutos sobre esto ”; “Aquí se puede ver que Westcol no supera esa etapa de su vida”; “Todavía es un niño”; “Se viene curso motivacional de Aída jajaja”; “Ya párale, ella no va a volver”, fueron algunos de los mensajes en redes.

Un tiempo después, Aída Victoria Merlano no dudo en hacerle frente a la situación en sus redes sociales, y con su actitud frentera y fuerte que la caracteriza, se fue en contra de su exnovio con un mensaje contundente: “Yo no he tenido la desgracia de parirte como para tener que aguantarte [...] sácate mi nombre de la boca y respeta a mi familia[...]”, fueron algunas de sus palabras en un video en el que habló de todo lo que ha sucedido con el streamer desde que dejaron su relación.