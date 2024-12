La cruda respuesta de Westcol a Aida Victoria por sus fotos con Andrea Valdiri: “Puedo sacar más”

View this post on Instagram

“La verdad, qué ganas de pelear la de esa mujer [...]. Dice en las historias que yo dije que subí las fotos porque estábamos en guerra. Todos sabemos que antes salí en defensa de Valdiri porque fue muy profesional y respetuosa, no hablamos de nada que no fuera trabajo, lo que hayan hablado de mí en privado no me interesa, ya ella si quiere contar todo lo que pasa en privado para quedar bien en público, no me importa”.