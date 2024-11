Alejandro Sanz no aguantó y frenó a hombre que sacó a relucir parecido de su novia con Shakira: “Pobrecito, sumérgete”

Con canciones icónicas como Corazón partío, Amiga mía, Mi soledad y yo y No me comparas , logró conectarse con un público variado que ha seguido de cerca su evolución profesional a lo largo de los años. Sus letras cargadas de sentimiento, combinadas con sonidos únicos y ritmos inolvidables, lo posicionaron como un referente en la música hispana.

Tiempo atrás, el intérprete se convirtió en el centro de atención en medios internacionales debido a la circulación de noticias que revelaban que se enfrentaba a una difícil situación emocional. Ante estas especulaciones, el propio artista decidió pronunciarse públicamente, admitiendo que no se encontraba en su mejor momento. Aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud hacia quienes le ofrecieron su apoyo y demostraron su solidaridad en ese período complicado.

Recientemente, un usuario aprovechó un post para soltar unas palabras, haciendo referencia a esta idea que había sobre los gustos físicos de Sanz por las mujeres. La intención era, aparentemente, molestarlo con sus historias sentimentales, por lo que la celebridad no se quedó callado.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, escribió el artista.