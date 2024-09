Alfredo Redes quedó expuesto por su expareja al ventilar razones de la separación: “traición, frialdad y soledad”

El influencer colombiano Alfredo Redes, que obtuvo reconocimiento por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha desatado una locura en redes sociales desde que dio a conocer su separación con Yulieth Goez, la mamá de su hijo.

“Para que ustedes sepan y para que no me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros absolutamente terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo. Entonces para que sepan, porque carajo, esa pregunta sí que me la hacen”, dijo el creador de contenido.

La noticia de la separación ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde tanto Redes como Goez cuentan con un gran número de seguidores. Los fanáticos de la pareja han expresado su tristeza y sorpresa ante la noticia, mientras que otros han especulado sobre las verdaderas razones detrás de la ruptura.

Alfredo Redes en La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

Aunque inicialmente ambos no revelaron mayor detalle de lo ocurrido, Goez ha destapado recientemente que factores externos como infidelidad, pero también la influencia de familiares y amigos habrían contribuido a la decisión de poner fin a su relación.

A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos influencers han preferido mantener un perfil bajo y evitar dar más detalles sobre su situación sentimental, pero la presión ha sido tanta, que Yulieth tomó sus redes sociales para revelar las razones que estuvieron detrás de la separación definitiva.

Además, aprovechó el momento para dejar claro que tanto ella como Alfredo tienen pareja nueva, ya que están en todo su derecho de iniciar una nueva relación al ser personas libres. De hecho, lo único que los une en este momento, es su hijo Isaías.

Expareja de Alfredo Redes reveló la razón de su separación

Fue a través de las historias en su cuenta de Instagram que Yulieth Goez, publicó un mensaje hablando de Alfredo Redes y ventilando las razones por las que decidió tomar distancia del cartagenero, ya que es bastante el hate que está recibiendo en redes, pues varias personas aseguran que solamente utilizó a Alfredo para ganar reconocimiento.

“¿Hasta cuando? Alfredo tiene su pareja y yo la mía, ustedes están sufriendo solos. Nadie me lastima, yo soy una mujer completamente libre, dispuesta a amar. Ese es mi propósito en el mundo ¿Qué les sorprende? Yo no me estoy ocultando, yo estoy viviendo mi romance libre y feliz, ¿por qué tendría que ocultarme? ¿Por juicios de gente que me vale mon...?”, escribió.

De igual forma, aseguró que uno de los motivos para separarse fue el engaño y la traición: “3 años de relación, 3 años de infidelidades, traición, frialdad y soledad. Solo las personas que amo y me importan, conocen la verdadera historia. Mientras tanto, no voy a alimentar el chisme de gente que no tiene influencia en mi vida... Única vez que hablaré de esto, y les digo, supérenlo”.