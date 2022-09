Amparo Grisales dio consejos y reveló su secreto para verse más joven

Amparo Grisales, sin ninguna duda, es una las de actrices más famosas de toda la historia de la televisión colombiana. La nacida en Manizales hace 66 años sorprende a propios y extraños por mantener a su edad su hermosa figura, siendo por varias décadas una de las mujeres más bellas del país.

Justamente por su belleza a sus 66 años, Amparo es blanco de comentarios, memes, burlas y admiración en redes sociales. La mayoría de los colombianos no entiende cómo ha logrado llegar a los casi 70 años manteniendo su cuerpo y su imagen como los de una mujer de muchos menos años a los que realmente tiene.

Y aunque estos comentarios no le afectan, tampoco es indiferente a ellos. Por esto, a través de las redes sociales se filtró un video en el que contó los trucos que la llevaron a conservar una figura joven y bella, contrarrestando el inminente paso de los años.

Lo primero que mencionó Grisales fue mantener una dieta saludable combinada con actividad física frecuente y algunas precauciones extra que la hacen mantenerse joven y radiante, no solo físicamente, sino muy atenta a la salud mental. Algo de suma importancia para la exjurado de Yo me llamo.

El video compartido en Instagram corresponde a una entrevista que aún no ha sido publicada. Sin embargo, en ella se va a la famosa actriz colombiana hablando sobre el amor propio como pilar para verse bien, sin importar el paso de los años.

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó con su característico estilo Amparo Grisales.

La caldense terminó el video afirmando una vez más que se ama a sí misma por encima del amor que pueda sentir por cualquier persona. Lo anterior lo muestra como un consejo para todas las mujeres que le preguntan cómo hace para lucir tan bien a su edad.

El hombre con el que Grisales celebró el Día del Amor y la Amistad

Luego de que pasara la celebración del Día del Amor y la Amistad, se conoció con quién compartió la actriz y de qué personas estuvo rodeada durante dicha celebración. La hermana de Amparo, que también se dedica a la actuación, Patricia Rosales, compartió unas fotografías en su cuenta personal de Instagram, en donde mostró la manera en que ella y su hermana habían celebrado esta fecha y de quienes se habían rodeado.

El hombre con quien compartió Amparo Grisales no fue con quien se le vio últimamente y con el que se cree que tendría una relación a distancia; ella le dio prioridad a la amistad, en esta ocasión, y celebró con su gran amigo Ernesto Calzadilla.

Ambos, desde que se conocieron en el programa Yo me llamo, establecieron una amistad en donde cada uno le ha demostrado su incondicionalidad al otro; además, acostumbran a compartir viajes, navidades y otro tipo de festividades que dan muestra del afecto y la gratitud que siente el uno por el toro.

En septiembre, se mencionó un posible nuevo amor de Grisales ante un par de fotografías en las que se le puede ver recostada en el pecho de un hombre, el cual, según ella, “se llama Tommy y es de nacionalidad brasileña”.

Asimismo, Grisales afirmó en diferentes entrevistas que se ven cada vez que pueden, ya que ella va hasta Brasil o él viene a Colombia, lo cual no es un impedimento para una buena relación, según Grisales.

“Tengo ese amor que vive en Brasil, vivimos a la distancia una linda relación y cada vez que podemos nos vemos”, indicó a la revista Aló. Además, en la publicación comentó: “No tengo un Óscar, pero sí un Tommy. Estar enamorada es lo mejor”.