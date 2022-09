Con música y fiesta: así estaría pasando la ‘tusa’ Melissa Martínez

Melissa Martínez terminó hace poco tiempo su relación con el futbolista Matías Mier. Una serie de eventos que se dieron la semana pasada confirmó que el idilio de amor entre la periodista deportiva y el jugador del Santa Fe llegó a su final.

Desde hace unos días, el periodista de entretenimiento Ariel Osorio había anticipado en Lo sé todo que la relación de la soledeña con el uruguayo no iba del todo bien.

Una de las supuestas razones era que el jugador no quería que Melissa Martínez siguiera trabajando, idea que, al parecer, no le gustó mucho a la presentadora y le dijo rotundamente que no iba a hacer eso. Las cosas empezaron a complicarse tanto que la pareja habría dejado de vivir junta en Bogotá.

Después, se dieron a conocer una imágenes en las que el jugador aparecía acompañado de otra mujer. Todo parece indicar que se trata de una extrabajadora del departamento de comunicaciones del equipo cardenal. Esta foto que se difundió a través de las redes sociales.

“Una pena tras otra pena”

Cantando a Grito herido, un tema del fallecido ‘cacique de La Junta’, Melissa Martínez se mostró en unas historias en su cuenta de Instagram. También, la presentadora apareció interpretando El cóndor herido, uno de los clásicos del fallecido cantante vallenato.

“Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo”, se le puede ver cantando a la comunicadora en una de las primeras historias en su cuenta de Instagram.

La atlanticense estaba en compañía de unas amigas. Una de ellas, según dio a entender, ha estado siempre en las buenas y en las malas, como sería el momento actual que está pasando por la ruptura con el jugador de Santa Fe.

De igual manera, la presentadora ha recibido varias muestras de apoyo por parte de sus seguidores. Muchos le han escrito comentarios en sus publicaciones en donde la tildan de ser una mujer valiente. “Una mujer segura de sí misma, es la inseguridad más grande de un hombre”, fue uno de los comentarios que recibió en su post de amor y amistad.

¿Hubo infidelidad de Matías Mier?

Se destaca que hace poco la periodista de deportes compartió a través de sus historias en la red social mencionada los regalos que ha estado recibiendo a propósito del Día del Amor y la Amistad. Sus colegas, familiares y amigos le han estado enviando varios ramos de flores con mensajes de reconocimiento y cariño.

Uno de ellos tenía una dedicatoria que muchos interpretaron como una prueba de la ruptura amorosa que estaría afrontando la mujer. “Esas son tormentas fuertes e incontrolables con sentimientos puros y hermosos. Así, solo así, puedes describir una mujer valiente”, dice el mensaje que le envió Augusto David Martínez, su hermano.

Por otra parte, la mujer de 36 años subió una historia que posteriormente eliminó, la cual tenía una indirecta que parecía ser para el futbolista.

“Si me vas a regalar algo, que sea amor y lealtad; el resto me lo compro yo, y las flores, mis amigos y familia”, escribió la comunicadora.

Este comentario ha generado una gran cantidad de reacciones y sus seguidores, expresan que el motivo de la separación de esta pareja fue por una infidelidad del deportista, aunque este tema aún no ha sido confirmado.

Mientras que se espera por la aclaración de la ruptura de estas dos personalidades, cada uno tendrá que continuar dedicándose a lo suyo; ella seguirá desarrollando su talento a través de la pantalla, y él, continuará su etapa en Independiente Santa Fe con el fin de clasificarse a los octavos de final de la Liga BetPlay de este segundo semestre.