Así fue la reacción de Lady Tabares al conocer su ingreso a ‘La Casa de los Famosos’

Poco a poco se han ido revelando los nuevos participantes de La casa de los famosos . Y es que, para ingresar, no solamente existe la posibilidad del voto del público, sino también el fichaje estratégico que realiza la producción del programa.

En redes sociales, fanáticos del reality han celebrado el anuncio del programa. La reconocida influencer Yina Calderón también expresó su entusiasmo por el ingreso de Tabares al show: “Me encanta Lady Tabares, me encanta su historia de vida, me encanta, es paisa, es de la comunidad”.