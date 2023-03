“Me duele el alma”: Lady Tabares, ‘La vendedora de rosas’, hizo una confesión que preocupó a sus seguidores

“Hoy estoy muy triste, más sola que siempre y así lo prefiero, para qué tener personas en tu vida que realmente no te quieren”, señaló.

Lady Tabares es una mujer de 40 años recordada por ser la protagonista de la película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria y que se estrenó en el año 1998, que sin saberlo sería referente del cine colombiano, destacándose en varios festivales de su momento.

No obstante, en los últimos días sorprendió con un mensaje a sus seguidores de Instagram asegurando que no se encontraba bien.

“Familia, con esta foto sólo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaila. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, porque no sé ni cómo expresarme o expresarlo” (sic), escribió.

Tabares, quien también es empresaria, aseguró que tenía una lucha contra la depresión, creyendo que era una consecuencia de todo lo que ha vivido:

“No sé si es desde mi niñez o desde la cárcel o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión. A veces es por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es, por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga” (sic), agregó.

De ahí que les explicó a sus seguidores cómo se sentía: “Familia, es tan difícil expresarles lo que siento, es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal. Es un dolor agónico que no sabe uno manejar (...). Son muchas cosas, sentimientos causados por vivencias del pasado, del presente, que me dejan muy herida, a veces ni siquiera tengo en el momento un motivo y los tengo todos” (sic).

Aseguró que ha llegado a sentir miedo, mientras afirmó: “A veces no quiero ni vivir más, ya no quiero esta vida”.

Cabe recordar que la Clínica Mayo explica que la depresión “causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades”, afectando los pensamientos y hasta los comportamientos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es considerada un trastorno mental en el cual “se estima que en todo el mundo el 5 % de los adultos padecen depresión”. Incluso, afirma que esta afección impacta más a las mujeres que a los hombres.

“La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad”, menciona.

El apoyo de sus seguidores

En el mensaje que compartió en sus redes sociales, Tabares les agradeció a sus seguidores por su apoyo y constancia, a pesar de que ella es muy ausente.

“Sigan ahí esperando por mí porque les juro de verdad, les juro que yo los leo y son ustedes con sus escritos los que me dan la fortaleza que me hace falta. Dios es mi mejor bastón y ustedes un enorme complemento”, añadió.

La respuesta de quienes siguen su trayectoria no se hizo esperar, que no dudaron en expresarle su cariño y compañía:

“Mi Lady como me duele tu sentir. Sabes que te conozco desde niña, muy niña. Cuando te conocí y pasabas por mi casa kra 70, con las rositas, todos te querían, ya que eras fabulosamente auténtica y lo sigues siendo. Ten paciencia por favor y déjanos verte. Nos reconforta. Un abrazo desde el fondo de mi alma” (sic), escribió una de sus conocidas en Instagram, mientras que otra persona aseguró sentirse identificada:

“Me identifico mucho contigo. Desde pequeño sufrí cosas inimaginables y en ese momento te vi en la televisión (...). Justo al verte dije ¿debo crecer? Dedo contar mi historia y ahora aunque todo ha mejorado no me siento bien, (...) quiero decirte que eres muy valiente, que me inspiras desde que tengo 8 años” (sic), precisó.