Suscribirse

Gente

Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 20 de noviembre

Cada uno de los signos del zodiaco recibió un consejo por parte del vidente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 2:07 a. m.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. | Foto: Getty Images

El legado espiritual de Walter Mercado continúa siendo una referencia para quienes buscan guía, claridad emocional y, en especial, un impulso extra de buena suerte en juegos de azar como chances y loterías.

Aunque el famoso astrólogo ya no está físicamente, su estilo, sus mensajes y su visión astrológica permanecen vigentes gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día mantiene vivo su trabajo a través del horóscopo.

Para este jueves, 20 de noviembre, los 12 signos del zodiaco reciben orientación, energía renovada y los tradicionales números de la suerte con los que muchos esperan hacerse millonarios.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía favorece actividades vinculadas al arte y la cultura. Es un buen momento para rodearse de amistades sinceras.

Números de suerte: 11, 40, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su personalidad carismática toma fuerza y favorece tanto el ámbito profesional como el sentimental. Cuidar los hábitos de salud será fundamental para mantener la estabilidad.

Números de suerte: 18, 3, 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se abren caminos para resolver situaciones familiares que han generado tensión por años. Si existe la intención de un cambio de vivienda, este es un momento propicio.

Números de suerte: 5, 22, 9.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es importante cuidar la energía y atender la salud física y emocional. Una rutina equilibrada favorecerá todas las áreas de la vida.

Números de suerte: 33, 12, 49.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La autoexigencia excesiva puede generar desgaste, por lo que conviene identificar prioridades y actuar con estrategia. Su esfuerzo dará excelentes resultados.

Números de suerte: 25, 10, 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor se vuelve protagonista, siempre y cuando haya equilibrio entre emoción y razón. Los celos deben quedar a un lado.

Números de suerte: 25, 11, 1.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los sueños toman fuerza y es un momento adecuado para luchar por proyectos personales. La perseverancia y la responsabilidad serán claves para materializar metas.

Números de suerte: 4, 51, 12.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los vínculos sociales se intensifican y pueden aparecer tanto admiradores como detractores. La vida amorosa se moverá con intensidad.

Números de suerte: 19, 21, 8.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se recomienda no apresurar procesos afectivos. Los solteros deben darse tiempo; quienes están en una relación enfrentarán conversaciones importantes.

Números de suerte: 19, 5, 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La paciencia, el equilibrio y la moderación permitirán resolver situaciones tensas. Deberá evitar impulsos y concentrarse en lo verdaderamente constructivo.

Números de suerte: 4, 39, 12.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los talentos creativos se potencian y se multiplican las oportunidades profesionales. La formación y la autoexpresión cobrarán protagonismo.

Números de suerte: 8, 29, 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Personas cercanas de cáncer o escorpio ejercerán una influencia positiva. La estabilidad financiera comienza a fortalecerse tras un periodo retador.

Números de suerte: 44, 23, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tormenta mortal en los Andes: murieron cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine

2. Inspectora sanitaria vierte cloro en la comida de un puesto ambulante en EE. UU.: el momento quedó en video

3. La tabla del Grupo B de la Liga Betplay tras el partido Bucaramanga vs. Santa Fe: Fortaleza y Tolima, atentos

4. Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 20 de noviembre

5. Segundo refuerzo de Millonarios para 2026 se enreda: Once Caldas hizo contraoferta y dan cifras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.