Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 20 de noviembre
Cada uno de los signos del zodiaco recibió un consejo por parte del vidente.
El legado espiritual de Walter Mercado continúa siendo una referencia para quienes buscan guía, claridad emocional y, en especial, un impulso extra de buena suerte en juegos de azar como chances y loterías.
Aunque el famoso astrólogo ya no está físicamente, su estilo, sus mensajes y su visión astrológica permanecen vigentes gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día mantiene vivo su trabajo a través del horóscopo.
Para este jueves, 20 de noviembre, los 12 signos del zodiaco reciben orientación, energía renovada y los tradicionales números de la suerte con los que muchos esperan hacerse millonarios.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía favorece actividades vinculadas al arte y la cultura. Es un buen momento para rodearse de amistades sinceras.
Números de suerte: 11, 40, 15.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Su personalidad carismática toma fuerza y favorece tanto el ámbito profesional como el sentimental. Cuidar los hábitos de salud será fundamental para mantener la estabilidad.
Números de suerte: 18, 3, 30.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se abren caminos para resolver situaciones familiares que han generado tensión por años. Si existe la intención de un cambio de vivienda, este es un momento propicio.
Números de suerte: 5, 22, 9.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Es importante cuidar la energía y atender la salud física y emocional. Una rutina equilibrada favorecerá todas las áreas de la vida.
Números de suerte: 33, 12, 49.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La autoexigencia excesiva puede generar desgaste, por lo que conviene identificar prioridades y actuar con estrategia. Su esfuerzo dará excelentes resultados.
Números de suerte: 25, 10, 16.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El amor se vuelve protagonista, siempre y cuando haya equilibrio entre emoción y razón. Los celos deben quedar a un lado.
Números de suerte: 25, 11, 1.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Los sueños toman fuerza y es un momento adecuado para luchar por proyectos personales. La perseverancia y la responsabilidad serán claves para materializar metas.
Números de suerte: 4, 51, 12.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Los vínculos sociales se intensifican y pueden aparecer tanto admiradores como detractores. La vida amorosa se moverá con intensidad.
Números de suerte: 19, 21, 8.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Se recomienda no apresurar procesos afectivos. Los solteros deben darse tiempo; quienes están en una relación enfrentarán conversaciones importantes.
Números de suerte: 19, 5, 36.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La paciencia, el equilibrio y la moderación permitirán resolver situaciones tensas. Deberá evitar impulsos y concentrarse en lo verdaderamente constructivo.
Números de suerte: 4, 39, 12.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Los talentos creativos se potencian y se multiplican las oportunidades profesionales. La formación y la autoexpresión cobrarán protagonismo.
Números de suerte: 8, 29, 6.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Personas cercanas de cáncer o escorpio ejercerán una influencia positiva. La estabilidad financiera comienza a fortalecerse tras un periodo retador.
Números de suerte: 44, 23, 11.
