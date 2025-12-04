Astrología navideña: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 5 de diciembre

Para la época decembrina, las personas que aumentan la cantidad de sorteos de lotería en los que participan, pues esperan convertirse en ganadoras de millonarios premios en cuestión de segundos y con una corta inversión.

Para el viernes, 5 de diciembre, los familiares de Walter Mercado destaparon algunas de las cifras que acercarían a los apostadores a llevarse el premio mayor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La verdad sale a la luz para favorecer a quienes han actuado correctamente. Es momento de recibir cambios positivos.

Números de suerte: 47, 33, 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La salud exige equilibrio mental y emocional. Se recomienda eliminar pensamientos negativos.

Números de suerte: 41, 1, 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será clave, aunque es necesario mantener la flexibilidad y evitar juicios precipitados.

Números de suerte: 31, 19, 23.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La familia atraviesa ajustes importantes. Orden y disciplina serán fundamentales para mantener el equilibrio.

Números de suerte: 33, 10, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un buen momento para la actividad física y los nuevos comienzos. La paciencia será esencial en el amor.

Números de suerte: 5, 26, 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los cambios laborales marcan un nuevo rumbo. La vida social continúa activa y el hogar será punto de renovación.

Números de suerte: 30, 4, 8.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los conflictos entre trabajo y hogar disminuyen y llega apoyo para decisiones importantes.

Números de suerte: 6, 42, 23.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La curiosidad impulsa a explorar nuevas ideas y fortalecer la espiritualidad.

Números de suerte: 11, 8, 36.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El dinero fluye inesperadamente, pero el amor atraviesa un periodo de quietud.

Números de suerte: 14, 37, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La prosperidad llega en distintos ámbitos y se recomiendan viajes cortos para dar energías positivas a la vida en pareja.

Números de suerte: 10, 1, 19.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es momento de organizar la mente y trabajar en lo personal. La meditación podría ser clave para sanar.

Números de suerte: 8, 22, 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ayudar a otros atraerá bendiciones y fortalecerá la intuición.

Números de suerte: 15, 17, 5.