Blake Shelton, jurado icónico en “The Voice”, explica por qué deja el show

En la tarde de este miércoles 7 de diciembre la superestrella del country de 46 años, Blake Shelton, tras anunciar a principios de otoño de Estados Unidos que dejará “The Voice” el año que viene, dijo que planea retirarse a lo grande del mundo del espectáculo.

“La gente me ha dicho: ‘hombre, vamos. No vas a dejar La Voz para no hacer nada’. Pero realmente lo estoy haciendo”, dijo Shelton a People. “Por favor, acepto ideas”.

Es muy importante destacar que desde los inicios del show televisivo, Shelton ha sido y fue el único coach que ha aparecido la totalidad de las 22 temporadas de “The Voice”, desde que el monstruo de los concursos de canto de la NBC comenzó en 2011. No obstante, finalmente dejará vacante su gran silla roja la próxima temporada de 2023, un gran vacío para los seguidores del realityshow.

“A lo largo de los años, me ha costado dejarla”, ha dicho. “He estado aquí literalmente desde el primer minuto”.

Por su propia parte el cantante da crédito al programa por su gran labor de impulsar su propia carrera, así como la de los concursantes que han pasado por el escenario durante estas temporadas y en las venideras.

“Cuando empecé en ‘La Voz’, llevaba 10 años en mi carrera como artista country”, dijo. “Nunca llegué al nivel A de los artistas country hasta que me convertí en coach. El programa hizo mucho más por mí de lo que yo podía aportar en aquel momento. He superado con creces todo lo que pensé que podría conseguir en el mundo del espectáculo”.

Cabe recordar que el exitoso cantante de country lanzó esta semana, en los Estados Unidos, un nuevo programa de televisión enfocado en una serie de de juegos de beber en el que solo participaran amigos y famosos de EE.UU., “Barmageddon”. Allí como presentador estará una cara recordada de “La Voz”, Carson Daly, quien está ralentizando su carrera.

“Ha llegado el momento de dejar de lado el trabajo y dedicarse más a la familia y a la vida personal”, dijo en su entrevista.

Por ende destacó que por supuesto, esa vida personal incluye a su esposa y también coach de “La Voz”- Gwen Stefani, de 53 años, así como a sus hijos Kingston, de 16, Zuma, de 14, y Apollo, de 8, con su ex marido Gavin Rossdale.

“Si me alejara de mi carrera en este momento, lo único que correría el riesgo de hacer es arrepentirme de haberme perdido cosas más importantes en la vida. Por ahora, son nuestros hijos”, dijo.

“Esto ya no se trata de mí y nunca volverá a serlo (...) He ganado mucho dinero, pero no se puede volver a comprar el tiempo”, reflexionó el artista sobre la importancia de su decisión de abandonar el show.

Por su parte no hay que dejar a un lado que con la cantante Stefani y su familia tienen su casa de Oklahoma, donde Shelton disfruta de una vida tranquila.

“Gwen y yo hemos hecho tantos viajes y giras y trabajo la primera mitad de nuestras vidas que ahora estamos como, ‘Hey, estoy bien para ponerme el chándal a las 6 de la tarde y ver “Ozark” ocho veces’”, dijo. “Esa es nuestra vida ahora, y nos encanta”.