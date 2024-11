¿Qué pasó con Ryan Castro y Blessd en Estados Unidos?

Esta polémica ocurrida en Chicago ha despertado las reacciones de los internautas y la mayoría son en contra de los artistas colombianos, quienes en este momento no gozan de la mejor aceptación del público.

Miren la actitud de Bless y Ryan Castro, no esta bien que les lancen botellas pero tampoco es la forma de actuar de estos dos que se creen intocables, poniendo en riesgo la vida del señor que hizo eso. pic.twitter.com/dGTHtnpywQ

“Supermal lo del chico que tira la botella, pero tenaz las palabras de los artistas y el acto de Blessd. Se supone que deben dar ejemplo”, “miren la actitud de Blessd y Ryan Castro, no está bien que les lancen botellas, pero tampoco es la forma de actuar de estos dos que se creen intocables, poniendo en riesgo la vida del señor que hizo eso ”, “ellos se creen malos cuando están ahí en la tarima” , “parce, qué pailas estos locos y lo más maluco es que en verdad hay gente que los sigue”, “puros gamines en ese lugar, empezando por los que están en la tarima”, entre otros.

Aunque los artistas se han mostrado muy contentos por su gira, en especial Ryan Castro, quien escribió en sus redes sociales: “Estamos muy contentos por nuestro primer show sold out en la USA, prepárense todas las ciudades que esto apenas empezó [...] por primera vez un show de artistas colombianos juntos en tarima todo el tiempo, no se pierdan esto tan chimba”.

En este momento, se convierten en los dos cantantes del país más criticados, lo que parece no importarles mucho, pues han declarado en sus cuentas oficiales “Si no les gusta, no escuchen”.