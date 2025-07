Búffalo movió solo una tractomula de 17 toneladas en el ‘Desafío XXI’ y dejó atónitos a muchos: “Es una bestia”

Los televidentes no dejaron pasar este arriesgado e inesperado acto, y por eso dejaron un sinfin de reacciones en redes sociales: “Se cotizó Búffalo jaja, cule fuerza hij... tiene ese man”; “Cómo será la fuerza de Búffalo que cai entre 8 no podían mover la mula”; “Por cierto, Búffalo es una bestia”; “Yo solo pienso en las hernias que puede tener el Búffalo en su columna arrastrando mulas”; “Dios mío Búffalo, me duele el cuello de solo verlo”; “Joda Búffalo, cómo vas a mover 17 toneladas así de fácil”, fueron algunos de los mensajes.

“Búffalo, te voy a decir que es un lujo tenerte a ti en este Desafío y después de lo que vimos queda claro y no pensamos discutirlo con absolutamente nadie, que Búffalo es el hombre más fuerte de Colombia, ¿O no? Como anécdota les cuento que en días pasados me fui para el estudio de 'Yo me llamo’ y le dije Buffalo necesito que nos acompañes en este Desafío siglo XXI para que seas inspiración", dijo la presentadora.