Este es el participante que se ganó el pin de ‘inmunidad’ en el capítulo 40 de MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada cometió un grave error y se ganó el pin de ‘inmundidad’

En medio de la prueba, formato versus , Alejandro Estrada compitió con la actriz Carolina Cuervo con unos garbanzos, los cuales, no tuvieron el resultado esperado. Por esta razón, por primera vez se entregó el pin de ‘inmunidad’ a modo de burla o parodia del conocido pin de inmunidad, el cual permite que los famosos se queden una semana más dentro de la competencia.

No obstante, al ser degustado por los chefs, el plato no recibió buenos comentarios, pues los jurados no lograron identificar los sabores e ingredientes que el actor utilizó a la hora de prepararlo.