Carla Giraldo le tiró ácida pregunta a Mariana Zapata y la dejó sin palabras frente a todos en gala de ‘La casa de los famosos 3’

La expectativa que rodea a La casa de los famosos va en aumento a medida que se acerca el lunes 12 de enero, día del gran estreno de su tercera temporada.

El reality promete volver a ser tema de conversación en redes sociales, especialmente cuando comience la convivencia que estará disponible para los internautas las 24 horas del día los siete días de la semana.

El proyecto comenzó a tomar forma meses atrás, durante la elección de sus participantes.

Algunos concursantes llegaron al programa por decisión del público, mientras que otros fueron seleccionados directamente por ‘El Jefe’.

El jueves 8 de enero se realizó la gala previa en las instalaciones del canal. El evento reunió a los participantes ya confirmados, a los presentadores oficiales, medios de comunicación y al equipo de producción, dando a conocer así el inicio formal de la tercera temporada, la cual promete dar mucho de qué hablar.

Carla Giraldo lanzó ácido comentario hacia Mariana Zapata

En este evento, por grupos, los presentadores oficiales, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentaron a los participantes.

En el momento en el que la influencer Mariana Zapata subió a la tarima, se enfrentó a una Carla Giraldo totalmente ácida, pues le preguntó si se proyectaba para largo en el reality o si creía que iba a salir pronto.

Con cierta timidez, Mariana respondió que ella estaba confiada: “Yo confío”, dijo.

De manera cruda, Giraldo le preguntó: “¿Confías en quién?"

Mariana Zapata aseguró que se refería principalmente a su fandom y a su familia: “En mi fandom, en mi team, en mi familia”.

“Si confiamos en el fandom, entonces ¿por qué en esas votaciones no se vieron reflejadas?“, preguntó Carla, dejando a muchos sorprendidos, pensando que había sido un ataque directo a ella.

Mariana trató de defenderse, pero Carla terminó recalcándole que “casi que no” entra al programa.

Este cruce de palabras entre ellas desató una oleada de comentarios en redes sociales, en donde muchos halagaron a la presentadora por siempre ser tan directa.

“Carla nunca decepciona”; “Carla la dio toda”; “No conozco a Carla, pero desde ahora ganó un follow más”; “Carla se pasó y lo sabe jaja”; “Carla nunca renuncies por favor”; “¿Dónde voto por Carla?“; ”Jajajajaja pero Carla qué, empezamos fuerte"; “La temporada pasada le tiraron mucho a Carla por su sarcasmo, pero esta temporada se va a dar duro”; “Carla debió entrar como participante, hubiera dado mucho contenido”; “Así es chévere una presentadora sin tapujos, sin filtros y sobre todo sincera”, fueron algunos de los comentarios.