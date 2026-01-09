Gente

Carla Giraldo le tiró ácida pregunta a Mariana Zapata y la dejó sin palabras frente a todos en gala de ‘La casa de los famosos 3’

En redes halagaron a la presentadora por mostrarse tan cruda y sin filtros.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

9 de enero de 2026, 2:42 p. m.
Carla Giraldo lanzó fuerte pregunta a Mariana Zapata en gala previa de 'La casa de los famosos 3'.
Carla Giraldo lanzó fuerte pregunta a Mariana Zapata en gala previa de 'La casa de los famosos 3'. Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @mariana.zapata13 - 2. TikTok

La expectativa que rodea a La casa de los famosos va en aumento a medida que se acerca el lunes 12 de enero, día del gran estreno de su tercera temporada.

El reality promete volver a ser tema de conversación en redes sociales, especialmente cuando comience la convivencia que estará disponible para los internautas las 24 horas del día los siete días de la semana.

El proyecto comenzó a tomar forma meses atrás, durante la elección de sus participantes.

Algunos concursantes llegaron al programa por decisión del público, mientras que otros fueron seleccionados directamente por ‘El Jefe’.

Gente

Festival de Música de Cartagena: el evento que inaugura la vida social del país con los mejores músicos del mundo

Gente

Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

Gente

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Gente

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

Gente

Reviven crudo momento que vivió Manuela Gómez en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; se metieron con tema sensible: “Llena esos vacíos”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 9 de enero

Gente

⁠Valentino Lázaro recibe su primer ataque en ‘La casa de los famosos 3’, a días de iniciar: “Es casa de famosos, no casa de payasos”

Gente

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

Gente

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Gente

La razón familiar por la que Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, está fuera del país

El jueves 8 de enero se realizó la gala previa en las instalaciones del canal. El evento reunió a los participantes ya confirmados, a los presentadores oficiales, medios de comunicación y al equipo de producción, dando a conocer así el inicio formal de la tercera temporada, la cual promete dar mucho de qué hablar.

Carla Giraldo lanzó ácido comentario hacia Mariana Zapata

En este evento, por grupos, los presentadores oficiales, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentaron a los participantes.

En el momento en el que la influencer Mariana Zapata subió a la tarima, se enfrentó a una Carla Giraldo totalmente ácida, pues le preguntó si se proyectaba para largo en el reality o si creía que iba a salir pronto.

Con cierta timidez, Mariana respondió que ella estaba confiada: “Yo confío”, dijo.

De manera cruda, Giraldo le preguntó: “¿Confías en quién?"

Mariana Zapata aseguró que se refería principalmente a su fandom y a su familia: “En mi fandom, en mi team, en mi familia”.

“Si confiamos en el fandom, entonces ¿por qué en esas votaciones no se vieron reflejadas?“, preguntó Carla, dejando a muchos sorprendidos, pensando que había sido un ataque directo a ella.

@linoficial

#lacasadelosfamosos #tendendia #escandalo #melissagate

♬ sonido original - Lin Lopez

Mariana trató de defenderse, pero Carla terminó recalcándole que “casi que no” entra al programa.

Este cruce de palabras entre ellas desató una oleada de comentarios en redes sociales, en donde muchos halagaron a la presentadora por siempre ser tan directa.

“Carla nunca decepciona”; “Carla la dio toda”; “No conozco a Carla, pero desde ahora ganó un follow más”; “Carla se pasó y lo sabe jaja”; “Carla nunca renuncies por favor”; “¿Dónde voto por Carla?“; ”Jajajajaja pero Carla qué, empezamos fuerte"; “La temporada pasada le tiraron mucho a Carla por su sarcasmo, pero esta temporada se va a dar duro”; “Carla debió entrar como participante, hubiera dado mucho contenido”; “Así es chévere una presentadora sin tapujos, sin filtros y sobre todo sincera”, fueron algunos de los comentarios.

Más de Gente

El evento que inaugura la vida social con los mejores músicos del mundo.

Festival de Música de Cartagena: el evento que inaugura la vida social del país con los mejores músicos del mundo

Juan David Tejada, esposo de Aída Victoria Merlano, le respondió a Yina Calderón.

Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

El exitoso programa llega a la nueva temporada de 'La casa de los famosos'.

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Café Tacvba tomó decisiones sobre su futuro.

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

Carla Giraldo lanzó fuerte pregunta a Mariana Zapata en gala previa de 'La casa de los famosos 3'.

Carla Giraldo le tiró ácida pregunta a Mariana Zapata y la dejó sin palabras frente a todos en gala de ‘La casa de los famosos 3’

Kelly y Manuela Gómez en 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012'

Reviven crudo momento que vivió Manuela Gómez en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; se metieron con tema sensible: “Llena esos vacíos”

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 9 de enero

Valentino Lázaro recibió su primer ataque de un participante de 'La casa de los famosos 3'

⁠Valentino Lázaro recibe su primer ataque en ‘La casa de los famosos 3’, a días de iniciar: “Es casa de famosos, no casa de payasos”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo, predicciones y advertencias de los 12 signos del zodiaco para este viernes de 9 de enero de 2026

Vitalidad en la vida amorosa: Encuentre el amuleto ideal para atraer amor y buena energía según el signo.

¿Qué amuleto lo protege en 2026? Este es el ideal para cada signo del zodiaco

Noticias Destacadas