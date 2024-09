Carla Giraldo se sinceró sobre Cristina Hurtado y reveló si volverán a trabajar juntas: “No importa el antes”

Las dos presentadoras fueron foco de reacciones por parte de quienes aseguraban que se llevaban muy mal y su relación no era la mejor. Aunque al inicio no se pronunciaron al respecto, una vez terminó La Casa de los Famosos , se supo que hablaron e intentaron manejar las cosas distinto, sanando esos líos que se produjeron en las grabaciones.

Tiempo después de que el formato de RCN terminó, muchas personas en redes sociales se interesaron en saber cómo estaban las cosas entre ambas, ya que no se sabía con exactitud si regresarían en la siguiente temporada. Las presentadoras no se habían pronunciado, hasta una dinámica de preguntas que realizó Carla Giraldo, donde respondió toda clase de dudas.

Según quedó registrado, la también actriz habilitó la caja de preguntas para que los curiosos le soltaran toda clase de interrogantes sobre el ámbito personal y laboral. La celebridad no lo pensó dos veces y fue muy directa, soltando algunas verdades al respecto.

Tras dejar esto claro, Giraldo respondió otro tema muy similar, demostrando que ella no era radical con no acercarse o comunicarse con colegas en sus producciones. La actriz plasmó que era muy madura y no tenía problema al momento de trabajar con nadie, por lo que pasaba la página y se daban nuevas oportunidades.